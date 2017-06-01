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Вчера, 17:31

Международный день защиты детей


Международный день защиты детейСегодня отмечается день защиты детей. Различные мероприятия, посвященные празднику детства, проходят сегодня с самого утра. Маленьких жителей республик поздравляли в библиотеке имени Амур-Санана, в национальном музее имени Пальмова, в школах, в детских лечебных учреждениях.

В республиканском центре реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья этот праздник – один из самых главных. Около 70 человек посещают сегодня это учреждение, здесь действуют 3 группы дневного пребывания и амбулатория, а для детей из районов предусмотрено круглосуточное пребывание. Для ребят с особенностями развития важно любое внимание. Поэтому для гостей они подготовили небольшой концерт, показали все, чему научились здесь за год.

Гости, те, кто постоянно оказывает поддержку центру, тоже пришли не с пустыми руками. Сладости, шары и игрушки в этот день получили все воспитанники. Также ребят ждали веселые игры, аква-грим и конкурс рисунков на асфальте. Дети постарались изобразить с помощью разноцветных мелков все, что их окружает - солнце, небо, семья.

Еще одна праздничная площадка развернулась в день защиты детей около Дворца детского творчества. Концертные номера, конкурсы рисунков, чтецов, показательные выступления юных спортсменов – во всех этих мероприятиях приняли участие ребята, которые занимаются в 130 кружках и секциях ДДТ. Их более полутора тысяч. Они активно участвуют в конкурсах и соревнованиях разного уровня, занимая призовые места. Однако, по их признанию, самая лучшая площадка для демонстрации мастерства – родная Элиста.

По-настоящему незабываемый детский праздник был организован также и администрацией республиканского детского медицинского центра для своих маленьких пациентов. Игры, конкурсы подготовлены совместно со студентами Элистинского медколледжа. Порадовала и детская площадка, которую установили во дворе. Здесь и качели, и песочница, и горки.



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