В Ростове-на-Дону начала работу 26 Конференция Южно-Российской парламентской ассоциации

Сегодня в Ростове-на-Дону начали работу участники 26-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. В течение дня состоялись заседания комитетов. Основные мероприятия запланированы на пятницу. В центре ЮФО 12 регионов страны обсудят более 40 федеральных законов. Делегация из Калмыкии, которую возглавляет председатель Народного Хурала Анатолий Козачко, также подготовила ряд предложений. Там работает моя коллега Элла Хаптаханова. Сегодня в Ростове-на-Дону начали работу участники 26-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. В течение дня состоялись заседания комитетов. Основные мероприятия запланированы на пятницу. В центре ЮФО 12 регионов страны обсудят более 40 федеральных законов. Делегация из Калмыкии, которую возглавляет председатель Народного Хурала Анатолий Козачко, также подготовила ряд предложений. Там работает моя коллега Элла Хаптаханова.



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