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Вчера, 17:27

В Ростове-на-Дону начала работу 26 Конференция Южно-Российской парламентской ассоциации


В Ростове-на-Дону начала работу 26 Конференция Южно-Российской парламентской ассоциацииСегодня в Ростове-на-Дону начали работу участники 26-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. В течение дня состоялись заседания комитетов. Основные мероприятия запланированы на пятницу. В центре ЮФО 12 регионов страны обсудят более 40 федеральных законов. Делегация из Калмыкии, которую возглавляет председатель Народного Хурала Анатолий Козачко, также подготовила ряд предложений. Там работает моя коллега Элла Хаптаханова.



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