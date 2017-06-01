В Ростове-на-Дону начала работу 26 Конференция Южно-Российской парламентской ассоциации
Сегодня в Ростове-на-Дону начали работу участники 26-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. В течение дня состоялись заседания комитетов. Основные мероприятия запланированы на пятницу. В центре ЮФО 12 регионов страны обсудят более 40 федеральных законов. Делегация из Калмыкии, которую возглавляет председатель Народного Хурала Анатолий Козачко, также подготовила ряд предложений. Там работает моя коллега Элла Хаптаханова.