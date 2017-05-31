Марина Мукабенова посетила соцприют для детей и подростков

Депутат Госдумы Марина Мукабенова вместе с представителями компании «Лукойл» побывала сегодня в соцприюте для детей и подростков. Они преподнесли подарок ко дню защиты детей. Также говорили и о предстоящем ремонте спального корпуса, который начнется в этом году. Все расходы берет на себя нефтяная компания, которая взяла шефство над воспитанниками социального учреждения. Ну, а накануне праздника, ребята для гостей подготовили небольшой концерт. Депутат Госдумы Марина Мукабенова вместе с представителями компании «Лукойл» побывала сегодня в соцприюте для детей и подростков. Они преподнесли подарок ко дню защиты детей. Также говорили и о предстоящем ремонте спального корпуса, который начнется в этом году. Все расходы берет на себя нефтяная компания, которая взяла шефство над воспитанниками социального учреждения. Ну, а накануне праздника, ребята для гостей подготовили небольшой концерт.



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