Приемка лагерей дневного пребывания завершилась. Все недочеты, которые были отмечены комиссией, к сегодняшнему дню устранены. Особое внимание уделено вопросам организации питания и пожарной безопасности. Отдых детей на базе школ города начнется с 5 июня.



23 школа относится к числу тех образовательных учреждений города, где будет организован лагерь дневного пребывания. Уже по оформлению отрядов видно, какие условия создают для детей. Разноцветные шары, яркие рисунки - сразу попадаешь в атмосферу праздника. Но у межведомственной комиссии другие задачи – проверить готовность объекта к полноценному отдыху учащихся. Представители регионального управления Роспотребнадзора предъявляют самые строгие требования к пищеблокам. Ведь от санитарного состояния этого помещения зависит качество питания, а значит и здоровье детей.



Для пожарной службы первоочередная задача на период работы лагеря – обеспечение безопасности детей. Проверяется готовность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, первичный инвентарь. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах. Кроме того, специалисты осмотрели эвакуационные проходы, которые не должны быть загромождены каким-либо оборудованием.



Температурный режим и влажность помещения контролируют сотрудники центра гигиены и эпидемиологии. Лето для образовательных учреждений не менее ответственная пора. В последнее время появились новые требования, которые предъявляются руководителям и педагогам школ при организации летнего отдыха.



Ну, а ребят, для которых 23 школа станет площадкой для отдыха, ждет увлекательная программа. Мероприятия будут направлены на экологическое воспитание школьников. Оно включает: изучение флоры и фауны родного края, викторины, конкурсы и спортивные состязания. Все это поможет привить любовь к природе и научит бережно относиться к окружающей среде. Приемка лагерей дневного пребывания завершилась. Все недочеты, которые были отмечены комиссией, к сегодняшнему дню устранены. Особое внимание уделено вопросам организации питания и пожарной безопасности. Отдых детей на базе школ города начнется с 5 июня.23 школа относится к числу тех образовательных учреждений города, где будет организован лагерь дневного пребывания. Уже по оформлению отрядов видно, какие условия создают для детей. Разноцветные шары, яркие рисунки - сразу попадаешь в атмосферу праздника. Но у межведомственной комиссии другие задачи – проверить готовность объекта к полноценному отдыху учащихся. Представители регионального управления Роспотребнадзора предъявляют самые строгие требования к пищеблокам. Ведь от санитарного состояния этого помещения зависит качество питания, а значит и здоровье детей.Для пожарной службы первоочередная задача на период работы лагеря – обеспечение безопасности детей. Проверяется готовность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, первичный инвентарь. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах. Кроме того, специалисты осмотрели эвакуационные проходы, которые не должны быть загромождены каким-либо оборудованием.Температурный режим и влажность помещения контролируют сотрудники центра гигиены и эпидемиологии. Лето для образовательных учреждений не менее ответственная пора. В последнее время появились новые требования, которые предъявляются руководителям и педагогам школ при организации летнего отдыха.Ну, а ребят, для которых 23 школа станет площадкой для отдыха, ждет увлекательная программа. Мероприятия будут направлены на экологическое воспитание школьников. Оно включает: изучение флоры и фауны родного края, викторины, конкурсы и спортивные состязания. Все это поможет привить любовь к природе и научит бережно относиться к окружающей среде.



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