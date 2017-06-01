Проблемные участки русла реки Элистинка продолжают расчищать

В эти дни продолжают расчищать проблемные участки русла реки Элистинка. Активная работа идет по улицам Кирова и Чернышевского. Там, где в зоне подтопления оказались сразу несколько частных подворий в феврале и мае этого года. Тогда выпала двойная норма осадков. Также приводят в порядок лотки сброса воды, поврежденные паводком. Илистые отложения, мусор, по словам специалистов, забивают канализационные трубы. В планах городского зеленого хозяйства заняться ремонтом водоема, который также пострадал от халатного отношения самих элистинцев. В эти дни продолжают расчищать проблемные участки русла реки Элистинка. Активная работа идет по улицам Кирова и Чернышевского. Там, где в зоне подтопления оказались сразу несколько частных подворий в феврале и мае этого года. Тогда выпала двойная норма осадков. Также приводят в порядок лотки сброса воды, поврежденные паводком. Илистые отложения, мусор, по словам специалистов, забивают канализационные трубы. В планах городского зеленого хозяйства заняться ремонтом водоема, который также пострадал от халатного отношения самих элистинцев.



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