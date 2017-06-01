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Сегодня, 10:00

В России отмечают Международный день защиты детей


В России отмечают Международный день защиты детейСегодня наступило календарное лето - Международный день защиты детей. Мероприятия проводятся с утра до вечера. Они пройдут в библиотеке имени Амур-Санана, в национальном музее имени Пальмова, в школах, в детских лечебных учреждениях. Начало праздничного концерта в 15 часов.

Еще одна праздничная площадка – это территория Дворца детского творчества. Концертные номера, конкурсы рисунков, чтецов, показательные выступления юных спортсменов – во всех этих мероприятиях участвуют ребята, которые занимаются в 130 кружках и секциях ДДТ. Их более полутора тысяч. Они активно участвуют в конкурсах и соревнованиях различных уровней, занимая призовые места. Однако, по их признанию, самая лучшая площадка для демонстрации мастерства – это родная Элиста.



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