Депутаты ГосДумы посетили ряд объектов в Элисте

Сегодня в Калмыцком государственном колледже нефти и газа тепло встретили гостей – депутатов Государственной думы. Марина Мукабенова вместе с членом думского комитета по экологии и охране окружающей среды Александром Клыкановым и представителем нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Владимиром Герасимовым познакомились с учебной базой образовательного заведения, где познают азы профессии будущие нефтяники. Уже в следующем году состоится их первый выпуск. Сегодня в стенах колледжа обучаются 264 студента. Совсем недавно, в марте текущего года, Марина Мукабенова вручала именные стипендии лучшим студентам. На этот раз гости преподнесли коллективу колледжа медиапроектор для учебных занятий.



И еще одна встреча. Она проходила в стенах детского сада Солнышко, где создано несколько коррекционных групп, в которых занимаются дети с ослабленным зрением. Зная об этих проблемах, гости заказали для ребят специальную литературу. Как говорит заведующая Анна Молоткова, для ребят - это самый лучший подарок. А дети продемонстрировали гостям свои таланты: читают стихи, танцуют и поют.

В программе пребывания – и Центр культуры и досуга «Октябрь». Сюда – депутаты Госдумы и представители нефтяной компании прибыли неслучайно. Здание требует ремонта, а потому – к объекту повышенное внимание. Возможно, он войдет в список поддержки социально – важных проектов. Сегодня в Калмыцком государственном колледже нефти и газа тепло встретили гостей – депутатов Государственной думы. Марина Мукабенова вместе с членом думского комитета по экологии и охране окружающей среды Александром Клыкановым и представителем нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Владимиром Герасимовым познакомились с учебной базой образовательного заведения, где познают азы профессии будущие нефтяники. Уже в следующем году состоится их первый выпуск. Сегодня в стенах колледжа обучаются 264 студента. Совсем недавно, в марте текущего года, Марина Мукабенова вручала именные стипендии лучшим студентам. На этот раз гости преподнесли коллективу колледжа медиапроектор для учебных занятий.И еще одна встреча. Она проходила в стенах детского сада Солнышко, где создано несколько коррекционных групп, в которых занимаются дети с ослабленным зрением. Зная об этих проблемах, гости заказали для ребят специальную литературу. Как говорит заведующая Анна Молоткова, для ребят - это самый лучший подарок. А дети продемонстрировали гостям свои таланты: читают стихи, танцуют и поют.В программе пребывания – и Центр культуры и досуга «Октябрь». Сюда – депутаты Госдумы и представители нефтяной компании прибыли неслучайно. Здание требует ремонта, а потому – к объекту повышенное внимание. Возможно, он войдет в список поддержки социально – важных проектов.



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