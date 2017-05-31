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Вчера, 12:20

«Читай – страна!»


«Читай – страна!»В Национальной библиотеке имени Амур-Санана проходит Всероссийская акция «Читай – страна!», в рамках которой любой желающий может подарить книгу с посланием к читателю. Кстати, библиотечные работники в эти дни отмечают свой профессиональный праздник. Люди, преданные своему делу, делают все, чтобы приобщить к культуре чтения жителей нашей республики.

В рамках акции «Читай – страна!» в Национальной библиотеке проходят литературные вечера, на которые приглашаются как известные поэты и писатели Калмыцкии, так и те, кто только начинает свой путь в литературе. Здесь же организованы тематические выставки новых изданий и для самых маленьких читателей и взрослых. Все это организовывает Зоя Наранова, заведующая центром чтения, которая посвятила своей любимой работе почти 35 лет.

Вот и сегодня Зоя Ивановна пригласила в Национальную библиотеку активистов республиканского центра молодежи, которые провели здесь развлекательную игру для молодёжи.

Ежегодно главный храм книги посещает 35 тысяч читателей, книговыдача составляет до восьмисот тысяч. Библиотекари с радостью отмечают, что с каждым годом количество тех, кто предпочитает печатные издания электронным – увеличивается. Никакой современный гаджет не сможет передать запах типографской краски и шелест страниц, признается Галина Сармашева, заведующая абонементом. Кстати, в библиотеке она проработала 38 лет. А сегодня Галина Шураевна готовится к проведению новой акции «Книга от друга».

У школьников уже начались летние каникулы. И это время можно провести с пользой, то есть с интересной и познавательной книгой в руках.



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