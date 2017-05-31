Воспитанники дома ребенка нуждаются в тепле домашнего очага

Маленький герой нашего следующего материала мечтает о маме и папе. Сергею 3 года и пять месяцев. Мальчик родился с диагнозом ДЦП. Несмотря на то, что сотрудники Дома ребенка окружили его заботой, но ему не хватает тепла домашнего очага



Сергей с самого рождения не похож на остальных малышей. Это сразу заметно по внешнему виду и поведению. Для его родителей диагноз - детский церебральный паралич стал приговором. Мальчику было всего два месяца, когда он оказался под опекой сотрудников дома ребенка. Все эти годы с Сережей усердно занимаются специалисты учреждения, которые в два года поставили его на ноги. Постепенно малыш начал осваивать элементарные для других, но очень сложные для него действия. Самостоятельно держать кружку, есть и ходить. Хотя прогнозы были неутешительными.



Сережа - мальчик с характером, говорят воспитатели. Поэтому требует особого внимания к себе. Но при этом предпочитает общество, любит гулять с детьми, кататься на качелях. Иногда может уединиться и слушать сказки, возможно интуитивно надеясь на то, что в его жизни, как в этих историях – все будет хорошо. Добро победило зло.



В рамках внедрения в соцучреждениях семейного типа пребывания поменялась конфигурация групп. У каждого ребенка свой уголок. Там его игрушки и другие вещи. Причем учат малыша следить за порядком и чистотой, как это делается в семьях. Здесь уже стал привычным такой термин, как социальная мама.



В связи с изменением законодательства, теперь казенные организации являются временным домом для детей, которые остались без попечения родителей. В последние годы ведется активная работа по поиску кандидатов в приемные мамы и папы.



Сейчас в стенах специализированного дома ребенка находятся трое малышей: Петр, Надвид и Сергей. В отличие от своих сверстников, которые мечтают о гаджетах, дорогих игрушках, велосипедах, у них единственное желание – обрести маму, семейный уют и тепло домашнего очага. Мы не теряем надежду на то, что в один прекрасный день кто-то из нас с вами придет и скажет: мальчишки, поехали домой. Мы - ваши родители. Маленький герой нашего следующего материала мечтает о маме и папе. Сергею 3 года и пять месяцев. Мальчик родился с диагнозом ДЦП. Несмотря на то, что сотрудники Дома ребенка окружили его заботой, но ему не хватает тепла домашнего очагаСергей с самого рождения не похож на остальных малышей. Это сразу заметно по внешнему виду и поведению. Для его родителей диагноз - детский церебральный паралич стал приговором. Мальчику было всего два месяца, когда он оказался под опекой сотрудников дома ребенка. Все эти годы с Сережей усердно занимаются специалисты учреждения, которые в два года поставили его на ноги. Постепенно малыш начал осваивать элементарные для других, но очень сложные для него действия. Самостоятельно держать кружку, есть и ходить. Хотя прогнозы были неутешительными.Сережа - мальчик с характером, говорят воспитатели. Поэтому требует особого внимания к себе. Но при этом предпочитает общество, любит гулять с детьми, кататься на качелях. Иногда может уединиться и слушать сказки, возможно интуитивно надеясь на то, что в его жизни, как в этих историях – все будет хорошо. Добро победило зло.В рамках внедрения в соцучреждениях семейного типа пребывания поменялась конфигурация групп. У каждого ребенка свой уголок. Там его игрушки и другие вещи. Причем учат малыша следить за порядком и чистотой, как это делается в семьях. Здесь уже стал привычным такой термин, как социальная мама.В связи с изменением законодательства, теперь казенные организации являются временным домом для детей, которые остались без попечения родителей. В последние годы ведется активная работа по поиску кандидатов в приемные мамы и папы.Сейчас в стенах специализированного дома ребенка находятся трое малышей: Петр, Надвид и Сергей. В отличие от своих сверстников, которые мечтают о гаджетах, дорогих игрушках, велосипедах, у них единственное желание – обрести маму, семейный уют и тепло домашнего очага. Мы не теряем надежду на то, что в один прекрасный день кто-то из нас с вами придет и скажет: мальчишки, поехали домой. Мы - ваши родители.



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