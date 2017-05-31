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Вчера, 12:13

31 мая – День российской адвокатуры


31 мая – День российской адвокатурыСегодня 31 мая – День российской адвокатуры. С профессиональным праздником тех, кто избрал эту сложную, ответственную и почетную профессию поздравляет глава региона Алесей Орлов. Высокий профессионализм, справедливость, ответственность, подлинный патриотизм и постоянное самосовершенствование – отличительные черты адвокатов Калмыкии, благодаря которым они успешно справляются с поставленными задачами – подчеркнул он в своём поздравлении.
Республиканская коллегия адвокатов насчитывает сегодня более 100 членов. 40 из них работают в юридических консультациях в районах. Каждый понедельник сотрудники калмыцкой адвокатской палаты оказывают бесплатную юридическую помощь социально незащищенным категориям граждан.



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