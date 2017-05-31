В эти минуты в Элисте начинает свою работу международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики на юге России». Для участия в ней в калмыцкую столицу приехали члены Совета Федерации, депутаты ГосДумы, представители «Нефтяной компании «Лукойл», органов власти Европейского Союза и международного экспертного сообщества, руководителей федеральных и региональных органов власти, профильных ведомств Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, представителей бизнеса и международного экспертного сообщества. Основные цели сегодняшней конференции – это создание благоприятных условий для развития альтернативной энергетики России, поддержка различных форм взаимодействия государственных, общественных и бизнес-культур, а также обмен российским и зарубежным опытом в этой сфере. Там сейчас работает наша съёмочная группа. Мы рассчитываем получить подробную информацию о первых итогах этой представительной встречи уже к следующему выпуску Вестей.



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