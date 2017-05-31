ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 10:00

в Элисте начинает свою работу международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики на юге России»


В эти минуты в Элисте начинает свою работу международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики на юге России». Для участия в ней в калмыцкую столицу приехали члены Совета Федерации, депутаты ГосДумы, представители «Нефтяной компании «Лукойл», органов власти Европейского Союза и международного экспертного сообщества, руководителей федеральных и региональных органов власти, профильных ведомств Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, представителей бизнеса и международного экспертного сообщества. Основные цели сегодняшней конференции – это создание благоприятных условий для развития альтернативной энергетики России, поддержка различных форм взаимодействия государственных, общественных и бизнес-культур, а также обмен российским и зарубежным опытом в этой сфере. Там сейчас работает наша съёмочная группа. Мы рассчитываем получить подробную информацию о первых итогах этой представительной встречи уже к следующему выпуску Вестей.



Другие новости по теме:

  • «Уралан» - чемпион Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
  • В Калмыкии проводят свою работу сразу две международные научные конференции
  • В Элисте состоялось заседание экспертного совета
  • В Элисте начала работу 23-я Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации
  • В Национальном драматическом театре начинает работу экспериментальная лаборатория «УРА»
  • В Астрахани начинает работу форум деловых кругов
  • В Элисте начала работу Августовская конференция педагогов
  • В Элисте проходит международная научно-практическая конференция
  • В Элисте прошла научно-практическая конференция «Опыт и перспективы эффективного взаимодействия бизнеса и власти"
  • Делегация во главе с Валентиной Матвиенко начинает работу в Индии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какие меры предосторожности Вы предпринимаете против укусов клещей?

    Пользуемся специальными репеллентами
    Избегаем выездов на природу
    Тщательно осматриваем одежду


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.