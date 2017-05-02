Работа по подготовке к летней оздоровительной кампании завершена

Работа по подготовке к летней оздоровительной кампании в республике завершена. Уже известно, что 5 июня начнут работать лагеря дневного пребывания. Готовятся к приему детей - пансионат «Сюмин Булнг» в поселке Цаган-Аман, а также пять стационарных лагерей, расположенных и в других районах республики. За лето отдохнут и поправят здоровье около 12 тысяч детей. Денежные средства на создание в лагерях комфортных и безопасных условий уже выделаны из республиканского бюджета, а также из местной казны. По мнению многих родителей, пребывание в летнем лагере подарит ребенку новые впечатления, знакомство с новыми друзьями и море положительных эмоций. Работа по подготовке к летней оздоровительной кампании в республике завершена. Уже известно, что 5 июня начнут работать лагеря дневного пребывания. Готовятся к приему детей - пансионат «Сюмин Булнг» в поселке Цаган-Аман, а также пять стационарных лагерей, расположенных и в других районах республики. За лето отдохнут и поправят здоровье около 12 тысяч детей. Денежные средства на создание в лагерях комфортных и безопасных условий уже выделаны из республиканского бюджета, а также из местной казны. По мнению многих родителей, пребывание в летнем лагере подарит ребенку новые впечатления, знакомство с новыми друзьями и море положительных эмоций.



Смотреть полный выпуск новостей



