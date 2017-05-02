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Сегодня, 11:51

«Сокровище Калмыкии» в Элисте


«Сокровище Калмыкии» в ЭлистеУже пятый год подряд культурную жизнь степной столицы разнообразит масштабное шоу «Сокровище Калмыкии». За всю историю существования, его победительницы представляли регион на различных конкурсах красоты всероссийского масштаба. На этот раз обладательница заветного титула будет выбрана из 12 претенденток. И поедет защищать честь степной республики на международном уровне.

12 девушек от 18 до 23 лет предстали перед членами судейской комиссии. Каждая из конкурсанток – это уже символ красоты, грации и обаяния. Позади – обучение искусству дефиле, актерскому мастерству и хореографии. За шаг до финала - обладательницей главной короны мечтает стать каждая.

На двенадцатисантиметровых каблуках девушки провели более часа. Именно столько длился очередной этап отбора - творческий конкурс и собеседование. Девушкам предстояло не только рассказать о себе, но и продемонстрировать таланты. 18-летняя Алина Бадмаева уже 4 года занимается резьбой по дереву. Членам жюри она продемонстрировала статуэтку «Белый Старец», вырезанную из липы.

Среди претенденток на главную корону и будущая журналистка. 19-летняя Даяна Гаряева удостоилась похвалы судейской комиссии за идеальную дикцию.

А вот 21 -летняя Анна Хошаева - натура творческая. Рисует портреты акриловыми красками. Александра Куриллова поразила членов жюри кулинарными способностями, которые будущему юристу привила мама. Поскольку претендентки на корону учатся не только красиво выходить на сцену, но и отрабатывают пластику движений в танце, зрителей не оставило равнодушными танго в исполнении 18-летней Ангелины Лиджиновой.

Каждый выход конкурсанток – это начисление заветных баллов от членов судейской комиссии.

Яркое дефиле в вечерних нарядах и купальниках, демонстрацию интеллектуальных способностей и визитную карточку конкурсанток жители республики смогут увидеть уже 24 июня в новом спорткомплексе Элисты. Кандидатуру самой достойной девушки можно будет выбрать и путем интернет-голосования. Ну а гала-концерт обещает много сюрпризов и подарков.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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