Мароккская саранча наступает

Главы районов республики обсудили с руководителем региона Алексеем Орловым ситуацию с нашествием саранчи. Обработка сельхозугодий от нашествия вредителей идет полным ходом, но ситуация продолжает оставаться критической. Особенно пострадал Черноземельский района. Алексей Орлов распорядился усилить меры борьбы с саранчой.



Мароккская саранча атакует. По данным министерства сельского хозяйства республики, из обследованных 230 тысяч гектаров сельхозугодий эти вредные насекомые обнаружены на площади 65 тысяч гектаров. Уже обработано большая их часть. Но некоторые территории из-за дождей приходится поливать ядохимикатами по несколько раз. Всего в 5 наиболее пострадавших районах в борьбе с саранчой задействованы 6 бортов санавиации, 38 единиц наземной техники и наплечные ранцы.



Особенно сложная ситуация сложилась в Черноземельском районе. Как доложил главе республики руководитель района Валерий Бадмаев, имеющихся сил недостаточно, в борьбе с саранчой необходимо задействовать еще 2 самолета. Что касается химических препаратов, использующихся в борьбе с этими насекомыми, то пока фермеры вынуждены приобретать их в долг.



Алексей Орлов поручил руководству Черноземельского района активизировать работу в этом направлении. Ведь скоро саранча встанет на крыло и бороться с ней будет гораздо сложнее.



Тяжелая ситуация сложилась и в Ики-Бурульском раойне. Здесь также фермеры вынуждены брать химпрепараты для уничтожения саранчи в долг.



Алексей Орлов заверил руководителей районов, что все расходы, связанные с борьбой с саранчой будут компенсированы Правительством. На эти цели уже выделено дополнительно 4 миллиона рублей. Самым эффективным руководители хозяйств называют наземный метод борьбы. Алексей орлов поручил главам менее пострадавших районов помочь своим соседям и предоставить им дополнительный резерв тяжелой сельхозтехники. Главы районов республики обсудили с руководителем региона Алексеем Орловым ситуацию с нашествием саранчи. Обработка сельхозугодий от нашествия вредителей идет полным ходом, но ситуация продолжает оставаться критической. Особенно пострадал Черноземельский района. Алексей Орлов распорядился усилить меры борьбы с саранчой.Мароккская саранча атакует. По данным министерства сельского хозяйства республики, из обследованных 230 тысяч гектаров сельхозугодий эти вредные насекомые обнаружены на площади 65 тысяч гектаров. Уже обработано большая их часть. Но некоторые территории из-за дождей приходится поливать ядохимикатами по несколько раз. Всего в 5 наиболее пострадавших районах в борьбе с саранчой задействованы 6 бортов санавиации, 38 единиц наземной техники и наплечные ранцы.Особенно сложная ситуация сложилась в Черноземельском районе. Как доложил главе республики руководитель района Валерий Бадмаев, имеющихся сил недостаточно, в борьбе с саранчой необходимо задействовать еще 2 самолета. Что касается химических препаратов, использующихся в борьбе с этими насекомыми, то пока фермеры вынуждены приобретать их в долг.Алексей Орлов поручил руководству Черноземельского района активизировать работу в этом направлении. Ведь скоро саранча встанет на крыло и бороться с ней будет гораздо сложнее.Тяжелая ситуация сложилась и в Ики-Бурульском раойне. Здесь также фермеры вынуждены брать химпрепараты для уничтожения саранчи в долг.Алексей Орлов заверил руководителей районов, что все расходы, связанные с борьбой с саранчой будут компенсированы Правительством. На эти цели уже выделено дополнительно 4 миллиона рублей. Самым эффективным руководители хозяйств называют наземный метод борьбы. Алексей орлов поручил главам менее пострадавших районов помочь своим соседям и предоставить им дополнительный резерв тяжелой сельхозтехники.



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