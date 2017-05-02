Новый спортивный комплекс в Элисте включен во Всероссийский реестр объектов спорта. Теперь здесь можно будет организовывать спортивные и культурные мероприятия и республиканского, и международного уровня. Благодаря слаженной работе федерального и регионального министерств и спортивного учреждения удалось оформить необходимые документы и пройти соответствующую сертификацию. Документ подтверждает, что спортивный объект отвечает всем современным требованиям, в том числе технике безопасности. Новый спортивный комплекс в Элисте включен во Всероссийский реестр объектов спорта. Теперь здесь можно будет организовывать спортивные и культурные мероприятия и республиканского, и международного уровня. Благодаря слаженной работе федерального и регионального министерств и спортивного учреждения удалось оформить необходимые документы и пройти соответствующую сертификацию. Документ подтверждает, что спортивный объект отвечает всем современным требованиям, в том числе технике безопасности.



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