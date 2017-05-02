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Сегодня, 11:43

Калмыцкий государственный университет расширяет горизонты сотрудничества


Калмыцкий государственный университет расширяет горизонты сотрудничестваКалмыцкий государственный университет расширяет горизонты сотрудничества. В Палестине на базе университета Аль-Истякляль будет открыт Центр русского языка. Это один из значимых проектов, закрепленный Договором, подписанным в стенах КалмГУ. В переговорах со стороны Палестины принял участие Председатель Палестино – российского академического общества, господин Нажажжра Мухаммед. Он же и находился с визитом в Элисте, в ходе которого имел возможность ознакомиться с образовательной программой на факультете довузовской подготовки, и убедиться, что кафедра преподавания русского языка как иностранного – одна из лучших. К тому же, по его словам, была важной информация о том, что по инициативе КалмГУ Центры русского языка созданы и действуют в ряде стран – Китае и Монголии. Господин Нажажжра Мухаммед уверен, что в ближайшее время такой же Центр появится и в Палестине. Кроме того, стороны подписали еще два Договора о сотрудничестве: между калмыцким университетом и Палестино- российским академическим обществом, и - политехническим университетом.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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