«За мир и против фашизма». В эти дни в Элисте находится общественный деятель из Грузии, который совершает пеший поход в память о героях Великой Отечественной войны. Начал свое путешествие Эмзар Шаликашвили 9 мая из родного города Телави, 22 июня в день начала войны. В его планах побывать на Мамаевом кургане. А завершится этот георгиевский марш в Москве на Красной площади 24 июля. Именно в этот день был подписан георгиевский трактат, представляющий собой договор о вступлении Картли-Кахетинского царства под покровительство России. «За мир и против фашизма». В эти дни в Элисте находится общественный деятель из Грузии, который совершает пеший поход в память о героях Великой Отечественной войны. Начал свое путешествие Эмзар Шаликашвили 9 мая из родного города Телави, 22 июня в день начала войны. В его планах побывать на Мамаевом кургане. А завершится этот георгиевский марш в Москве на Красной площади 24 июля. Именно в этот день был подписан георгиевский трактат, представляющий собой договор о вступлении Картли-Кахетинского царства под покровительство России.



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