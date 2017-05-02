Депутат Госдумы Батор Адучиев провел прием граждан

В рамках региональной недели Депутат ГосДумы Батор Адучиев провел сегодня прием граждан. Один из семерых обратившихся - участник строительства железной дороги Астрахань-Кизляр Эрдни Кюрюльдеев, который давно пытается официально подтвердить гибель своего отца, который погиб в августе 43-го при взятии города Шахты Ростовской области. Там же установлен обелиск, где высечено его имя. Это единственное подтверждение героической его гибели. Батор Адучиев взял вопрос на личный контроль. Еще одна просьба к депутату поступила из Шаттинского СМО. Там необходима помощь в подготовке проектно-сметной документации для сельского ДК. В рамках региональной недели Депутат ГосДумы Батор Адучиев провел сегодня прием граждан. Один из семерых обратившихся - участник строительства железной дороги Астрахань-Кизляр Эрдни Кюрюльдеев, который давно пытается официально подтвердить гибель своего отца, который погиб в августе 43-го при взятии города Шахты Ростовской области. Там же установлен обелиск, где высечено его имя. Это единственное подтверждение героической его гибели. Батор Адучиев взял вопрос на личный контроль. Еще одна просьба к депутату поступила из Шаттинского СМО. Там необходима помощь в подготовке проектно-сметной документации для сельского ДК.



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