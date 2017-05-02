История калмыцкого телевидения в лицах

Народный поэт Калмыкии, писатель, журналист, драматург, переводчик, поэт-песенник, сценарист. И все это об одном человеке, которого в республике знают и младшие и взрослое поколение. Вера Киргуевна Шуграева. Журналистика в жизни Шуграевой связана с разными средствами информации: газета, журнал, радио, телевидение. А калмыцкому ТВ отдано ею немало лет.



Телевидение - это раз и навсегда. Вера Шуграева сегодня в этом здании в качестве гостя студии тематической программы Орюни гарц. Кстати, Вера Киргуевна хоть и находится сейчас по другую сторону экрана, но старается быть в курсе всех событий. В том числе и обо всех новых тенденциях в мире ТВ. Всегда улыбчива и приветлива. И в свои 77-м остается эталоном – женственности, обаяния и скромности. Вера Шуграева родилась в 1940 году в селе Цекерта Улан-Хольского района. Любовь к родному краю воспета ею во всех произведениях. Телевидению она посвятила более 35 лет. 80-й год. Молодого писателя Веру Шуграеву, на тот момент главного редактора калмыцкого книжного издательства, приглашают в этом же качестве но на телевидение. А это совсем другая специфика, другие подходы. Если в издательстве спокойная обстановка плодотворно влияла на качество и объемы проделанной работы, то в этих стенах – иная картина. Только поэт может подобрать эпитет.



Это время Вера Киргуевна называет большой школой жизни. С удовольствием вспоминает коллектив. Рассказывает, Антон Сайкович Романов, под руководством которого работала, установил определенный рабочий порядок.



Ветеран телевидения считает, что традиции, которые были заложены практически полвека назад, до сих пор сохраняет нынешнее поколение сотрудников ГТРК Калмыкия. Народный поэт Калмыкии, писатель, журналист, драматург, переводчик, поэт-песенник, сценарист. И все это об одном человеке, которого в республике знают и младшие и взрослое поколение. Вера Киргуевна Шуграева. Журналистика в жизни Шуграевой связана с разными средствами информации: газета, журнал, радио, телевидение. А калмыцкому ТВ отдано ею немало лет.Телевидение - это раз и навсегда. Вера Шуграева сегодня в этом здании в качестве гостя студии тематической программы Орюни гарц. Кстати, Вера Киргуевна хоть и находится сейчас по другую сторону экрана, но старается быть в курсе всех событий. В том числе и обо всех новых тенденциях в мире ТВ. Всегда улыбчива и приветлива. И в свои 77-м остается эталоном – женственности, обаяния и скромности. Вера Шуграева родилась в 1940 году в селе Цекерта Улан-Хольского района. Любовь к родному краю воспета ею во всех произведениях. Телевидению она посвятила более 35 лет. 80-й год. Молодого писателя Веру Шуграеву, на тот момент главного редактора калмыцкого книжного издательства, приглашают в этом же качестве но на телевидение. А это совсем другая специфика, другие подходы. Если в издательстве спокойная обстановка плодотворно влияла на качество и объемы проделанной работы, то в этих стенах – иная картина. Только поэт может подобрать эпитет.Это время Вера Киргуевна называет большой школой жизни. С удовольствием вспоминает коллектив. Рассказывает, Антон Сайкович Романов, под руководством которого работала, установил определенный рабочий порядок.Ветеран телевидения считает, что традиции, которые были заложены практически полвека назад, до сих пор сохраняет нынешнее поколение сотрудников ГТРК Калмыкия.



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