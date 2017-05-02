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Сегодня, 12:15

Субсидии ветеранам на приобретение жилья


Субсидии ветеранам на приобретение жильяУказом Главы республики до конца 2017-го года будут обеспечены жильем за счет республиканского бюджета три участника Великой Отечественной Войны и 11 вдов ветеранов. Это касается тех граждан, которые не получали этой поддержки ранее из Федерального бюджета и признаны по состоянию на 1 апреля этого года нуждающимися в улучшении жилищных условий. Первую субсидию в размере 1 412 636 (одного миллиона четырехсот двенадцати тысяч шестисот тридцати шести) рублей уже получила жительница села Садовое Сарпинского района Татьяна Харченко.

Татьяне Андреевне Харченко 95 лет. Участница Великой Отечественной войны родилась и выросла в селе Садовое, в многодетной семье. Окончила бухгалтерские курсы. А когда немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию нашей страны, от военкомата прошла стрелковые курсы. Осенью 42-го добровольно девушка вступила в ряды калмыцких партизан. Татьяна Андреевна вспоминает, что в ее отряде было 8 человек, им поставили задачу охранять дорогу, по которой, возможно, будет отступать из Сталинграда армия генерала Паулюса. Больше месяца они провели в голой степи одни, без еды и воды.

Отряд расформировали в конце 42-го. После Великой Победы Татьяна Андреевна продолжила работать в родном селе бухгалтером. Односельчане ее любят и уважают, многих она учила основам профессии.

Татьяна Андреевна своими руками построила дом, в котором и живет по сей день вместе с дочерью Светланой. Говорит, что ничего уже и не ждала, собственными силами начали ремонт. Но вот пришло неожиданное известие о предоставлении ветерану Татьяне Харченко субсидии из республиканского бюджета на улучшение жилищных условий.

Всего в этом году из Федерального бюджета на улучшение жилищных условий ветеранам было выделено 2 миллиона 721 тысяча рублей. По словам заместителя министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйства Натальи Ошлановой, этих средств хватило бы только на троих ветеранов. Поэтому Главой республики Алексеем Орловым было принято решение о выделении дополнительных средств из республиканского бюджета.

Так что до конца года еще более 10 участников великой Отечественной войны получат положенные субвенции. А Татьяна Харченко уже решила, как распорядится своей субсидией.



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