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Вчера, 12:04

12 претенденток готовятся к участию в ежегодном конкурсе красоты


12 претенденток готовятся к участию в ежегодном конкурсе красотыРовно через месяц станет известно имя самой красивой девушки республики. В Элисте 24-го июня пройдет пятый фестиваль красоты и грации «Сокровище Калмыкии». 12 участниц поборются за звание самой обаятельной и привлекательной. Ну а пока девушки ежедневно репетируют свой выход в национальном костюме, учатся танцам, а также искусству самообороны.

Настоящее сокровище Калмыкии – это красота, грация и обаяние девушек. Из более чем 50-ти претенденток, изъявивших желание пройти кастинг, остались лишь 12. Возраст претенденток от 18 до 22 лет. У кого-то за плечами есть уже опыт участия в подобных конкурсах, кто-то посещает модельные студии, а кто-то просто решил показать себя миру. Но каждая считает, что именно она достойна короны победительницы.

Основная цель конкурса «Сокровище Калмыкии» это возрождение культурных ценностей, формирование активной жизненной позиции, популяризация здорового образа жизни, а также гармоничное развитие личности. Девушкам предстоит не только рассказать о себе, но и продемонстрировать таланты. Их также ждет дефиле в купальниках, в национальных костюмах и в вечерних платьях. Ежедневно претендентки на корону учатся не только красиво выходить на сцену, но и отрабатывают пластику движений в танце.

Но помимо традиционных дЕвичьих занятий, конкурсантки также ежедневно занимаются в спортивном зале, отрабатывают приемы кикбоксинга.

В программе подготовки – актерское мастерство. Кроме того, состоялась выездная фотосессия на Домбае. Так что шоу ожидается грандиозное. У жителей республики также будет возможность выбрать свою фаворитку путем интернет-голосования. Ну а победительница по традиции получит путевку в Дубай и право представлять Калмыкию в конкурсе «Краса России».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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