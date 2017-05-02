В Элисте продолжаются мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. В рамках праздника школьники республики приняли участие в торжественном собрании, которое состоялось в Просветительском центре Казанского собора. К этому мероприятию приурочили награждение победителей сразу двух конкурсов. Это на лучший макет православного храма «Церкви святой Руси» и лучший рисунок « Красота моей Родины».



До церемония награждения всем участникам мероприятия показали документальный фильм о просветителях - святых братьях Кирилле и Мефодии. Ну, а конкурсы были посвящены празднованию Дня славянской письменности. Школьники продемонстрировали свои знания в области духовно-нравственного воспитания, и легко справились с требованиями состязания. Им предстояло из подручных материалов создать культовые сооружения. В числе призеров - третьеклассница 21 школы Ирина Зуева.



По достоинству жюри оценило мастерство ученика 15 школы поселка Аршан Мергена Манджиева. Макет Казанского кафедрального собора Элисты, который он смастерил вместе со студентами КалмГУ, занял третье место. Хотя в прошлом году он был в числе победителей. Его работа отмечена и на международном конкурсе в Японии. В связи с переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт появилась возможность использовать новые средства и технологии обучения, говорит педагог Мария Эльдерова. К примеру, стало доступно моделирование и конструирование урока в соответствие с требованием.



Творческая работа семьи Стрельниковых из Малодербетовского района впечатлила жюри и участников мероприятия и по размеру и по внешнему виду. Восьмилетняя Софья вместе с мамой воссоздала собор Волгограда. Они использовали подручные материалы: картон, веревку, пенопласт. Потратили три месяца. Но не зря. Девочка заняла первое место в своей возрастной группе.



В рамках встречи дети смогли пообщаться с архиепископом Юстинианом, задать владыке вопросы, получить от него ценные советы.



Победители двух творческих состязаний были награждены дипломами и денежными призами. Свыше ста юных художников из школ и детских садов республики приняли участие в конкурсе « Красота моей Родины». Также на встрече были оглашены результаты просветительской работы и в казачьих классах. Архиерейские грамоты получили и педагоги за успехи в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. В Элисте продолжаются мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. В рамках праздника школьники республики приняли участие в торжественном собрании, которое состоялось в Просветительском центре Казанского собора. К этому мероприятию приурочили награждение победителей сразу двух конкурсов. Это на лучший макет православного храма «Церкви святой Руси» и лучший рисунок « Красота моей Родины».До церемония награждения всем участникам мероприятия показали документальный фильм о просветителях - святых братьях Кирилле и Мефодии. Ну, а конкурсы были посвящены празднованию Дня славянской письменности. Школьники продемонстрировали свои знания в области духовно-нравственного воспитания, и легко справились с требованиями состязания. Им предстояло из подручных материалов создать культовые сооружения. В числе призеров - третьеклассница 21 школы Ирина Зуева.По достоинству жюри оценило мастерство ученика 15 школы поселка Аршан Мергена Манджиева. Макет Казанского кафедрального собора Элисты, который он смастерил вместе со студентами КалмГУ, занял третье место. Хотя в прошлом году он был в числе победителей. Его работа отмечена и на международном конкурсе в Японии. В связи с переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт появилась возможность использовать новые средства и технологии обучения, говорит педагог Мария Эльдерова. К примеру, стало доступно моделирование и конструирование урока в соответствие с требованием.Творческая работа семьи Стрельниковых из Малодербетовского района впечатлила жюри и участников мероприятия и по размеру и по внешнему виду. Восьмилетняя Софья вместе с мамой воссоздала собор Волгограда. Они использовали подручные материалы: картон, веревку, пенопласт. Потратили три месяца. Но не зря. Девочка заняла первое место в своей возрастной группе.В рамках встречи дети смогли пообщаться с архиепископом Юстинианом, задать владыке вопросы, получить от него ценные советы.Победители двух творческих состязаний были награждены дипломами и денежными призами. Свыше ста юных художников из школ и детских садов республики приняли участие в конкурсе « Красота моей Родины». Также на встрече были оглашены результаты просветительской работы и в казачьих классах. Архиерейские грамоты получили и педагоги за успехи в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.



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