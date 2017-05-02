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Вчера, 10:00

У девятиклассников началась государственная итоговая аттестация


У девятиклассников началась государственная итоговая аттестацияС сегодняшнего дня у девятиклассников началась государственная итоговая аттестация. Первое испытание – иностранный язык. Большинство учащихся элистинских школ отдают предпочтение английскому. Сегодня ГИА проходит в двух пунктах. Экзаменационная работа состоит из двух частей - письменной, на которую отводится два часа и устной. С этого года девятиклассникам в обязательном порядке предстоит сдавать 4 предмета. Два обязательных – русский язык и математика, и два по выбору из числа учебных дисциплин.



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