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25-05-2017, 21:00

Вековой юбилей отметила элистинка Надежда Учурова


Вековой юбилей отметила элистинка Надежда УчуроваСегодня вековой юбилей отмечает Надежда Учурова. Ей исполнилось 100 лет. От имени президента России Владимира Путина долгожительницу поздравили министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева, представители городской Администрации. Наша съемочная группа присоединилась к поздравлениям.

В доме Учуровых собрались дети, внуки, правнуки и праправнуки Надежды Кирсановны. За праздничным столом редко встречаемся, говорит баба Надя. Так ее ласково называет младшее поколение. Не верится, говорят, что юбилей вековой. Сразу притягивают ее приветливая улыбка и чувство юмора.

Приветственный адрес от имени президента России Владимира Путина зачитала министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева.

Родилась Надежда Учурова в Ростовской области. Была единственным ребенком в семье. Родители работали в колхозе. Первый раз замуж вышла в 19 лет. В 41-м супруг ушел на фронт и не вернулся. Ей, как и всем калмыкам, пришлось пройти все тяготы депортации. В Новосибирской области работала от рассвета до заката, вспоминает именинница. Возилась с колхозным скотом, трудилась на кирпичном заводе. Там же в 46 году встретила Бориса Учурова. Вместе они воспитали семерых детей. После возвращения на родину 36 лет отработала в системе здравоохранения. Секрет долголетия, говорит она, прост: радоваться жизни и никому не желать зла.

Дети говорят: мама - это наше богатство. У нее учимся житейской мудрости, просим совета. Дочери с удовольствием вспоминают, как Надежда Кирсановна учила их готовить, шить и вязать.

В этом семейном гнезде прошли лучшие годы нашей жизни, продолжают дети. В строительство этого дома супруги Учуровы вложили всю душу. Сейчас он - центр притяжения многочисленной родни. Здесь неукоснительно соблюдаются семейные традиции. Внучка Амуланга не сдерживает слез, она очень рада, что вместе с бабушкой отмечают эту круглую дату.

Эту песню «Ээжин дун» Надежда Кирсановна поет только по хорошему поводу. Мелодия грустная, говорит она, но придает силы и символизирует верность самому родному человеку – маме.



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