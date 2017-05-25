Вековой юбилей отметила элистинка Надежда Учурова

Сегодня вековой юбилей отмечает Надежда Учурова. Ей исполнилось 100 лет. От имени президента России Владимира Путина долгожительницу поздравили министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева, представители городской Администрации. Наша съемочная группа присоединилась к поздравлениям.



В доме Учуровых собрались дети, внуки, правнуки и праправнуки Надежды Кирсановны. За праздничным столом редко встречаемся, говорит баба Надя. Так ее ласково называет младшее поколение. Не верится, говорят, что юбилей вековой. Сразу притягивают ее приветливая улыбка и чувство юмора.



Приветственный адрес от имени президента России Владимира Путина зачитала министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева.



Родилась Надежда Учурова в Ростовской области. Была единственным ребенком в семье. Родители работали в колхозе. Первый раз замуж вышла в 19 лет. В 41-м супруг ушел на фронт и не вернулся. Ей, как и всем калмыкам, пришлось пройти все тяготы депортации. В Новосибирской области работала от рассвета до заката, вспоминает именинница. Возилась с колхозным скотом, трудилась на кирпичном заводе. Там же в 46 году встретила Бориса Учурова. Вместе они воспитали семерых детей. После возвращения на родину 36 лет отработала в системе здравоохранения. Секрет долголетия, говорит она, прост: радоваться жизни и никому не желать зла.



Дети говорят: мама - это наше богатство. У нее учимся житейской мудрости, просим совета. Дочери с удовольствием вспоминают, как Надежда Кирсановна учила их готовить, шить и вязать.



В этом семейном гнезде прошли лучшие годы нашей жизни, продолжают дети. В строительство этого дома супруги Учуровы вложили всю душу. Сейчас он - центр притяжения многочисленной родни. Здесь неукоснительно соблюдаются семейные традиции. Внучка Амуланга не сдерживает слез, она очень рада, что вместе с бабушкой отмечают эту круглую дату.



Эту песню «Ээжин дун» Надежда Кирсановна поет только по хорошему поводу. Мелодия грустная, говорит она, но придает силы и символизирует верность самому родному человеку – маме. Сегодня вековой юбилей отмечает Надежда Учурова. Ей исполнилось 100 лет. От имени президента России Владимира Путина долгожительницу поздравили министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева, представители городской Администрации. Наша съемочная группа присоединилась к поздравлениям.В доме Учуровых собрались дети, внуки, правнуки и праправнуки Надежды Кирсановны. За праздничным столом редко встречаемся, говорит баба Надя. Так ее ласково называет младшее поколение. Не верится, говорят, что юбилей вековой. Сразу притягивают ее приветливая улыбка и чувство юмора.Приветственный адрес от имени президента России Владимира Путина зачитала министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева.Родилась Надежда Учурова в Ростовской области. Была единственным ребенком в семье. Родители работали в колхозе. Первый раз замуж вышла в 19 лет. В 41-м супруг ушел на фронт и не вернулся. Ей, как и всем калмыкам, пришлось пройти все тяготы депортации. В Новосибирской области работала от рассвета до заката, вспоминает именинница. Возилась с колхозным скотом, трудилась на кирпичном заводе. Там же в 46 году встретила Бориса Учурова. Вместе они воспитали семерых детей. После возвращения на родину 36 лет отработала в системе здравоохранения. Секрет долголетия, говорит она, прост: радоваться жизни и никому не желать зла.Дети говорят: мама - это наше богатство. У нее учимся житейской мудрости, просим совета. Дочери с удовольствием вспоминают, как Надежда Кирсановна учила их готовить, шить и вязать.В этом семейном гнезде прошли лучшие годы нашей жизни, продолжают дети. В строительство этого дома супруги Учуровы вложили всю душу. Сейчас он - центр притяжения многочисленной родни. Здесь неукоснительно соблюдаются семейные традиции. Внучка Амуланга не сдерживает слез, она очень рада, что вместе с бабушкой отмечают эту круглую дату.Эту песню «Ээжин дун» Надежда Кирсановна поет только по хорошему поводу. Мелодия грустная, говорит она, но придает силы и символизирует верность самому родному человеку – маме.



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