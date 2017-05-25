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25-05-2017, 21:00

Праздник первого микрорайона


Праздник первого микрорайонаА в эти минуты завершается праздник первого микрорайона. Он был посвящен году экологии. Поэтому все выступления самодеятельных коллективов и юных артистов пронизаны любовью к родному краю, бережному отношению к окружающей среде. Среди жителей немало тех, кто своими руками возводил многоэтажки, строил социальные объекты, занимался благоустройством родного микрорайона. На сегодняшнем празднике награждали ценными подарками жильцов лучших домов, которые создают необыкновенную красоту близлежащих территорий, постоянно ухаживают за зелеными насаждениями и радуют своих соседей.



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