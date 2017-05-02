Новый спортивный комплекс в Адыке

Современный спортивный комплекс под открытым небом – это то, о чем давно мечтали адыковцы. Как только завершилась церемония открытия – мячи буквально атаковали. Причем, бежали на поле и дети и взрослые. Пенсионерка Галина Бюрчиева, признается, что не удержалась, ведь когда-то с удовольствием играла и в баскетбол и в волейбол.



Ну, а для мальчишек, увлеченных футболом, новая площадка с искусственным газоном – как райский уголок. Потому и говорят они с уверенностью, что сегодняшний день приближает их мечту: серебряный призер по мини- футболу Адыковская сборная достигнет высшей ступени пьедестала.

В успехе юных футболистов можно не сомневаться, скажет представитель КТК-Р, компании, воплотившей проект в жизнь. По словам заместителя генерального директора Михаила Гришанкова, идти вперед и добиваться намеченного – это в характере степняков.



Заботясь о будущем, в тесном контакте с компаниями-инвесторами работает и руководство республики. С КТК-Р сотрудничество давнее. В прошлом году достигнута договоренность об увеличении финансирования на благотворительные цели. Между тем, за годы сотрудничества сумма вложенных средств на социальные нужды региона составила порядка 450 млн. рублей.



Помимо спортивных сооружений - в масштабном социальном проекте значатся строительство объектов здравоохранения и образования. Только на территории Черноземельского района будет возведено несколько школ.



Отдельное «спасибо» звучит и в адрес руководителя СПК Валерия Болдырева. Искренне радеющий душой за свой поселок, своих односельчан, он неустанно в движение, как результат – сегодняшний Адык сродни городу, в котором есть современный ФОК, несколько спортплощадок, парки и фонтаны. Наверное, прав Михаил Гришанков, когда говорит о Валерии Болдыреве, что таких людей, как он, в России единицы.



Ну, а товарищеский матч на новом футбольном поле – для адыковцев явился лучшим продолжением праздничных мероприятий. Современный спортивный комплекс под открытым небом – это то, о чем давно мечтали адыковцы. Как только завершилась церемония открытия – мячи буквально атаковали. Причем, бежали на поле и дети и взрослые. Пенсионерка Галина Бюрчиева, признается, что не удержалась, ведь когда-то с удовольствием играла и в баскетбол и в волейбол.Ну, а для мальчишек, увлеченных футболом, новая площадка с искусственным газоном – как райский уголок. Потому и говорят они с уверенностью, что сегодняшний день приближает их мечту: серебряный призер по мини- футболу Адыковская сборная достигнет высшей ступени пьедестала.В успехе юных футболистов можно не сомневаться, скажет представитель КТК-Р, компании, воплотившей проект в жизнь. По словам заместителя генерального директора Михаила Гришанкова, идти вперед и добиваться намеченного – это в характере степняков.Заботясь о будущем, в тесном контакте с компаниями-инвесторами работает и руководство республики. С КТК-Р сотрудничество давнее. В прошлом году достигнута договоренность об увеличении финансирования на благотворительные цели. Между тем, за годы сотрудничества сумма вложенных средств на социальные нужды региона составила порядка 450 млн. рублей.Помимо спортивных сооружений - в масштабном социальном проекте значатся строительство объектов здравоохранения и образования. Только на территории Черноземельского района будет возведено несколько школ.Отдельное «спасибо» звучит и в адрес руководителя СПК Валерия Болдырева. Искренне радеющий душой за свой поселок, своих односельчан, он неустанно в движение, как результат – сегодняшний Адык сродни городу, в котором есть современный ФОК, несколько спортплощадок, парки и фонтаны. Наверное, прав Михаил Гришанков, когда говорит о Валерии Болдыреве, что таких людей, как он, в России единицы.Ну, а товарищеский матч на новом футбольном поле – для адыковцев явился лучшим продолжением праздничных мероприятий.



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