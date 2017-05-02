Актуальные темы в прямом эфире "Здесь и сейчас"

Защита прав и законных интересов детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, а также их семейное устройство - эту тему обсудили сегодня в прямом эфире программы «Здесь и сейчас». В разговоре приняли участие специалист министерства образования Тамара Барваева и старший воспитатель Дома Ребенка Светлана Шлыкова. Ежегодно в регионе без попечения родителей остаются до 80 детей. В 2016-м году из 73 сирот удалось пристроить в семьи 70. Именно такая интеграция должна стать основной задачей. Для этого сейчас в эфир Вестей выходят социальные сюжеты о воспитанниках Дома ребенка.

Слушайте программу «Здесь и сейчас» по четвергам в 13 часов 14 минут в прямом эфире Радио России-Калмыкия и в ЮТЬЮБ. Защита прав и законных интересов детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, а также их семейное устройство - эту тему обсудили сегодня в прямом эфире программы «Здесь и сейчас». В разговоре приняли участие специалист министерства образования Тамара Барваева и старший воспитатель Дома Ребенка Светлана Шлыкова. Ежегодно в регионе без попечения родителей остаются до 80 детей. В 2016-м году из 73 сирот удалось пристроить в семьи 70. Именно такая интеграция должна стать основной задачей. Для этого сейчас в эфир Вестей выходят социальные сюжеты о воспитанниках Дома ребенка.Слушайте программу «Здесь и сейчас» по четвергам в 13 часов 14 минут в прямом эфире Радио России-Калмыкия и в ЮТЬЮБ.



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