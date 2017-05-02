Почетный гражданин Калмыкии Василий Очиров отметил юбилей

Заслуженному животноводу Калмыкии , почетному гражданину Яшкульского района и Республики Калмыкии Василию Манджиевичу Очирову исполнилось 85 лет. Не смотря на солидный возраст он продолжает заниматься любимым делом. Не стала исключением и юбилейная дата, с которой приехало поздравить районное руководство.



Добиться высочайших успехов в деле развития традиционной отрасли предков Василию Очирову помог не только диплом ветеринарной школы, которую он, как и неполную среднюю, закончил с отличием, но и любовь к родной земле. Еще до возвращения калмыков из депортации Василий Манджиевич успел поработать инструктором Болотнинского райкома ВЛКСМ и куратором молодежных организаций шести местных колхозов. Но перспективы карьерного роста в Новосибирской области, а позже и в совхозе Гашунский Яшкульского района, где он начинал веттехником, не увлекли его. И лишь заветная мечта детства – быть хозяином степных просторов, пестреющих отарами овец, стала делом всей последующей жизни.



В советское время на чабанскую стоянку Василия Очирова часто приезжали высокопоставленные гости из Москвы, других регионов страны и даже из-за границы. 1-й секретарь обкома партии Басан Городовиков направлял специалистов Минсельхоза в Гашунский - учиться у Очирова всем премудростям дела скотоводов. Здесь была открыта школа передового опыта. На протяжении 15 лет хозяйство Василия Манджиевича было ударником социалистического труда. Активно совмещал он свою работу и с общественной деятельностью, был депутатом Верховного Совета СССР.



После распада Советского союза, в разгар 90-х Василий Очиров по настоянию руководства Совета Министров республики стал успешным руководителем самого первого крестьянско-фермерского хозяйства Калмыкии.



О трудовых доблестях калмыцкого животновода знают зрители России по многим очеркам и документальным фильмам кинематографистов из разных регионов страны. Василий Очиров - знаток секретов исконно традиционного ремесла предков. Так съемочная группа Саратовской киностудии, снявшая в 74 году телефильм «Сакман» на чабанской стоянке Василия Очирова, через 34 года на протяжении целых 15 дней работала здесь над документальным фильмом «Точка».



Здесь, на этой точке Василий Манджиевич вместе с супругой Бюрн Эрдниевной, с которой они вместе вот уже 62 года, вырастили 6-х детей. Единственная дочь Галина Васькина сейчас - заместитель главы администрации Элисты. Верные помощники - внуки и правнуки, которым Василий Очиров прививает любовь к своей профессии.



Василий Манджиевич - сподвижник многих мероприятий, проводимых в образовательных и медицинских учреждениях, а также в управлении службы исполнения наказаний, где учился и работал его сын Александр Очиров, геройски погибший в Чечне при исполнении воинского долга. Его имя сейчас носит Гашунская средняя школа.



Самоотверженный труд Василия Очирова отмечен многими Государственными наградами. Он заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. А родная степь дает ему силы продолжать заниматься любимым делом.



Смотреть полный выпуск новостей



