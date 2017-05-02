В Калмыкии зарегистрирован третий случай заражения КГЛ

В Калмыкии зарегистрирован третий случай заражения крымской геморрагической лихорадкой. Жительница Кетченеровского района, обратилась за помощью через два дня после укуса клещом. Сейчас она в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Также зафиксирован первый случай заболевания КГЛ в Черноземельском районе. Как сообщили в Роспотребнадзоре, это свидетельствует о расширении ареала обитания клещей-переносчиков этого опасного недуга. По данным ведомства, на сегодня 150 человек обратились в медучреждения по факту укусов этими насекомыми, из них 72 ребенка. Наибольшее число пострадавших в Элисте - 45 человек. Между тем не все жители города соблюдают меры безопасности.



Смотреть полный выпуск новостей



