В этом году в степной столице будет построен комплекс по переработке отходов. Он будет возведен рядом с уже действующим сортировочным предприятием, через него в год проходит до 100 тысяч тонн мусора. Кроме того, для улучшения экологической обстановки в городе, планируют увеличить количество специальных контейнеров.



«Сетки – контейнеры» для пластиковых упаковок, появившиеся во дворах многоквартирных домов, это первый шаг на пути к раздельному сбору мусора. «Подход разумный», озвучила мнение жильцов Елена, дворник с двадцатилетним стажем.



А устанавливают такие контейнеры «Спецавтохозяйство». По городу, по словам заместителя гендиректора Мингияна Эминова, их уже более 50.



Такие контейнеры появятся и в других районах города. Между тем, осенью прошлого года в Элисте запустили мусоросортировочный комплекс. Процесс сортировки, за которым наблюдала съемочная группа, не столь сложный, хотя операция выполняется вручную. Зато автоматизирована система прессования.



Расположенные в отдельном отсеке ряды брикетов из пластика, бутылок, картона, полиэтилена – практически готовое сырье для переработки. Отсюда «Спецавтохозяйство» по договору отправляет их на предприятия соседних регионов – Волгоградской области, Ставропольского края. Проявляют заинтересованность и местные предприниматели, с которыми хозяйство тоже готово сотрудничать.



Имея собственную сырьевую базу, Спецавтохозяйство намерено само заниматься переработкой, но – это в перспективе, а в ближайших планах – строительство современного полигона. Мероприятия, связанные с документацией и их экспертизой, далеко позади, более того, по словам Дениса Цуглинова, на территории, выделенной администрацией города, уже начаты земляные работы. Строительство поэтапное. Первый – это обустройство объект площадью в 2 га. Всего же – под полигон отведено 10 гектаров земли.



О том, что столица должна стать экологически чистой говорят и рабочие предприятия. Введенный в строй сортировочный комплекс, строительство современного полигона, по их мнению, будут во многом этому способствовать.



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