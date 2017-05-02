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Сегодня, 10:00

Во всех школах страны прозвучал последний звонок


Сегодня во всех общеобразовательных заведениях страны прозвучал последний звонок. 1602 выпускника провели это утро на торжественных линейках в ста тридцати трех школах Калмыкии.

Прозвенел прощальный звонок и для учащихся школы № 23. В этом году выпускников 11 класса всего 14 человек. На линейке - виновники торжества, их учителя и родители. Не за горами единый госэкзамен, а потом – вновь учеба. Слова напутствия ребятам высказал Председатель правительства Калмыкии Игорь Зотов.

Позади перемены и уроки и для девяносто трех одиннадцатиклассников Элистинкой многопрофильной гимназии. На торжественном мероприятие посвященное последнему звонку поздравляя выпускников министр образования и наук республики Николай Манцаев отметил, что впереди их ждут выпускные и вступительные испытания в вузы. Но, несмотря на это их гимназия каждый год славится своими медалистами. Вот и в этом году 16 претендентов на аттестат особого образца. Это призеры различных всероссийских и республиканских олимпиад и конкурсов. Все учащиеся обучались в профильных классах. Их четыре. Это гуманитарный, Физико-математический, медико-биологический и социально-экономический.

Выпускников республики с окончанием учебы и вступлением во взрослую жизнь поздравляет и глава региона Алексей Орлов. Сегодня вы стоите на пороге серьезных решений, которые во многом определят вашу дальнейшую профессиональную карьеру, станут началом нового, важнейшего этапа в вашей судьбе. Пусть знания и навыки, полученные вами в школе, нравственные ценности и ориентиры, привитые мудрыми наставниками, помогают вам на жизненном пути, говорится в поздравлении.



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