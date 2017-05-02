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Вчера, 18:05

Вспомни о ребенке – заплати алименты


Вспомни о ребенке – заплати алиментыВ Калмыкии, как и в других регионах страны, немало родителей, которые не хотят содержать собственных детей. Хотя статистика говорит о том, что их число снижается. Многие методы приходится применять судебным приставам, чтобы заставить заплатить папу или маму алименты собственным детям. Их лишают автомобилей, не выпускают за границу и наказывают административно.

В списке должников бывший супруг Ренаты Санжировой числился два года. Все это время она добивалась алиментов на ребенка. Ситуация изменилась после того, как в отношении мужчины судебными приставами были приняты меры принудительного характера: 10 дней он провел в изоляторе временного содержания. По словам Ренаты Санжировой сумма долга, а это 89 тысяч, была выплачена полностью.

В последнее время участились случаи невыплаты алиментов и матерями. Только у одного судебного пристава в производстве три таких дела. Как рассказывает Герензел Нурова, зачастую, приходится на поиск должников тратить не один год. В основном, они уезжают за пределы республики. Например, в ее практике случай, когда отец не платил ребенку алименты 18 лет, сумма долга - один миллион рублей.

Между тем статистика показывает, что количество поступивших исполнительных документов о взыскании алиментов снижается. Если в прошлом году с января по апрель зарегистрировано триста восемьдесят одно исполнительное производство, то за аналогичный период 2017-го – триста два. Кроме того, произведено 72 ареста имущества. Судебные приставы проводят регулярный поквартирный обход должников, выезжают на предприятия, проверяют документы совместно с сотрудниками ГИБДД на постах. Кстати, у злостных должников по алиментам есть все шансы лишиться водительских прав.

Согласно федеральному закону, родители обязаны обеспечивать материально своих детей до их совершеннолетия. В случае отказа одного из родителей платить алименты после вынесения судебного решения, дело направляется в службу судебных приставов, которые в свою очередь применяют в отношении должника все возможные меры воздействия, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.



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