Сегодня в Элисте состоялись торжества, посвященные Дню славянской письменности и святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Утром в часовне Сергия Радонежского, расположенной в 7-м микрорайоне, состоялась Божественная литургия. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан возглавил богослужение и крестный ход. После владыка поздравил всех пришедших и напомнил, что братья Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки, являются также и небесными покровителями Калмыкии.

По завершению в небо были выпущены шары в честь праздника, а самых маленьких учащихся казачьих классов образовательных учреждений Элисты угостили сладостями. Сегодня в Элисте состоялись торжества, посвященные Дню славянской письменности и святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Утром в часовне Сергия Радонежского, расположенной в 7-м микрорайоне, состоялась Божественная литургия. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан возглавил богослужение и крестный ход. После владыка поздравил всех пришедших и напомнил, что братья Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки, являются также и небесными покровителями Калмыкии.По завершению в небо были выпущены шары в честь праздника, а самых маленьких учащихся казачьих классов образовательных учреждений Элисты угостили сладостями.



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