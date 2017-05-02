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Вчера, 18:02

В Элисте состоялись торжества, посвященные Дню славянской письменности


В Элисте состоялись торжества, посвященные Дню славянской письменностиСегодня в Элисте состоялись торжества, посвященные Дню славянской письменности и святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Утром в часовне Сергия Радонежского, расположенной в 7-м микрорайоне, состоялась Божественная литургия. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан возглавил богослужение и крестный ход. После владыка поздравил всех пришедших и напомнил, что братья Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки, являются также и небесными покровителями Калмыкии.
По завершению в небо были выпущены шары в честь праздника, а самых маленьких учащихся казачьих классов образовательных учреждений Элисты угостили сладостями.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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