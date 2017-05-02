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Вчера, 17:49

В Республиканской больнице осваивают малоинвазивные методы лечения мочекаменной болезни


В Республиканской больнице осваивают малоинвазивные методы лечения мочекаменной болезниВ эти дни в операционной республиканской больницы проводятся показательные операции по дроблению камней в почках малоинвазивным и малотравматичным методом. Мастер-класс для калмыцких коллег дает один из опытнейших урологов Москвы, руководитель отделения эндоурологии Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук Денис Мазуренко.

Пациент - мужчина 54-х лет. Проблемы с почками у него давно. Но к врачам обратился лишь, когда боль стала нестерпимой. Выяснилось, что у него коралловидный камень в левой почке, который занимает практически всю полость чашечно-лоханочной системы, из-за этого развилась инфекция. Решено было срочно проводить операцию по удалению камня. Кандидат медицинских наук, эндоуролог Денис Мазуренко в степном регионе уже в третий раз. Он практикует только малоинвазивные и малотравматичные методы хирургического вмешательства. Их он провел уже более трех тысяч. Говорит, что в Калмыкии есть все для того, чтобы развивать это направление и дальше.

Дробление камней ведется под визуальным контролем с помощью специальных мониторов. Это дает возможность врачу максимально точно выполнить процедуру без повреждения соседних тканей. Операция проводится через прокол кожи, мышечных тканей, околопочечной клетчатки и ткани почки специальной иглой под контролем ультразвукового сканирования и рентгеновской установки. Диаметр операционного канала, доводят примерно до 1 сантиметра, после чего через специальную трубку, которая перекрывает этот канал, внутрь почки вводятся различные приспособления, с помощью которых хирург дробит камень и извлекает осколки наружу. Во время этой операции использовался аппарат, разрушающей силой которого является ультразвук. Это оборудование было приобретено республиканской больницей еще в 2011-м году по федеральной целевой программе «Здоровье», с тех пор количество полостных операций, связанных с мочекаменной болезнью, заметно сократилось.

Также в эти дни в республиканской больнице имени Жемчуева представляет новый метод эндоскопического вмешательства ведущий производитель в области эндоскопии компания «Карл Шторц». Аппарат, который окрестили мини-перк, позволяет дробить камни через отверстие диаметром в полсантиметра.

В настоящее время в Калмыкии мочекаменной болезнью страдает 15 процентов населения. Виной тому особые климатические условия и излишняя минерализация воды. Подобные показательные операции позволяют пациентам с этим непростым диагнозом получить высокотехнологичную помощь врачей с мировым именем, запись на прием к которым ведется на годы вперед.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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