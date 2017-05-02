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Вчера, 12:12

Маленькому Надвиду нужна семья


Маленькому Надвиду нужна семьяМы продолжаем нашу рубрику о детях, которые остались без попечения родителей. А главное без любви самых дорогих на свете людей. Только мы с вами поможем им обрести настоящую семью. Ровно через месяц воспитаннику дома ребенка Надвиду исполнится полтора года. Мальчик страдает синдромом Дауна. Но мы уверены, что после выхода в эфир этого видеоматериала, найдутся отзывчивые, добрые люди, которые окружат малыша вниманием и заботой.

Надвиду было всего месяц, когда его определили в специализированный дом ребенка. Все это время рядом с ним социальная мама - Саглара Бадмаева. Несмотря на недуг мальчика, она упорно развивает в нем основные навыки. К примеру, учит малыша держать ложку, кормит его. Использует игровую форму общения для улучшения координации движения. Дно главное – общение и забота. Ведь Саглара Бадмаева для него пока единственный родной человек, который заменяет и маму, и папу.

По словам специалистов, у детей с синдромом Дауна некоторые процессы развития, в отличие от их сверстников, протекают медленно. Через месяц Надвиду будет полтора года, но пока самостоятельно не сидит, не ходит, не разговаривает. Но понимает все. Просьбы подать игрушки, сделать ладушки, старается выполнить.

Надвид - общительный и приветливый мальчик, говорят воспитатели. Для детей с таким отклонением здоровья очень важным является соблюдение режима. Сон, прогулка, занятия, лечебная гимнастика. День расписан по часам. Сейчас малыш находится на попечении сотрудников социального учреждения. Но мальчику необходима семья и домашняя атмосфера.

Любовь Надвида к танцам в доме ребенка заметили сразу. Когда он капризничает или у него плохое настроение включают песни. Музыкальная терапия идет только на пользу, говорят сотрудники. Кстати, предпочтение мальчик отдает калмыцким композициям. Когда звучат «Котуш» и «Малодербетовский Товшур», он готов пуститься в пляс. Причем движения пытается сопровождать звуками, проявляет чувство ритма.

Про таких, как Надвид, говорят: «особенный ребенок». Мальчику необходима настоящая семья, которая примет его таким, какой он есть. Доброта и любовь мамы и папы, помогут малышу преодолеть недуг, почувствовать себя нужным. «Пусть мама меня непременно найдет», мечтает Надвид. Он очень нуждается во внимании и заботе, в нашей с вами помощи, а главное - в родительской любви.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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