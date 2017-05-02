История калмыцкого телевидения в лицах

Мы продолжаем в рамках празднования 50-летия Калмыцкого телевидения рассказывать и вспоминать тех, кто стоял у истоков создания образования ТВ. Антонина Лакаева - первая женщина диктор калмыцкого телевидения. В далеком 1967-м ей довелось первой провести телевизионную передачу. В ходе жесткого конкурсного отбора, из множества претендентов комиссия в которую входили и представители телевидения из Москвы отдали предпочтение именно ей.



Импозантная внешность, красивый голос, безупречная дикция. Первая запись в трудовой книжке Антонины Лакаевой – телеведущая. 50 лет назад для жителей Калмыкии дикторы были ближе, чем актеры и певцы. До них можно было дотянуться рукой, они рассказывали о событиях именно тебе, здороваясь и прощаясь, передавая погоду, читая новости, беседуя с гостями в студии. Сегодня Антонина Лакаева – волнуется, как и тогда, на первом в ее жизни кастинге.



В родной студии, признается ветеран телерадиокомпании, многое изменилось. Вместо старой массивной аппаратуры - компьютерная техника. «В то время, говорит Лакаева, были только прямые эфиры, видеозаписи еще не осуществлялись. Вся работа в кадре – на дикторах. Из их уст звучала грамотная, литературная речь.



Обозреватель отдела социально-экономической жизни газеты «Хальмг Унн» Маргарита Арзаева в эти дни готовит к выпуску статью о первом дикторе и своей коллеге Антонине Лакаевой, которая в этом году отмечает двойной юбилей: и 50-летие калмыцкого телевидения и 100-летие национальной газеты. С 1997 года Лакаева работала заведующей отделом культуры в этом издании. За заслуги в области печати и многолетнюю плодотворную работу ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Калмыкии».



Сегодня за плечами Антонины Лакаевой работа в министерстве образования инспектором по калмыцкому языку, педагогическая деятельность. Но главной и любимой профессией Лакаевой была и остается – диктор телевидения. Ведь, что может быть лучше, чем осуществление детской мечты. Мы продолжаем в рамках празднования 50-летия Калмыцкого телевидения рассказывать и вспоминать тех, кто стоял у истоков создания образования ТВ. Антонина Лакаева - первая женщина диктор калмыцкого телевидения. В далеком 1967-м ей довелось первой провести телевизионную передачу. В ходе жесткого конкурсного отбора, из множества претендентов комиссия в которую входили и представители телевидения из Москвы отдали предпочтение именно ей.Импозантная внешность, красивый голос, безупречная дикция. Первая запись в трудовой книжке Антонины Лакаевой – телеведущая. 50 лет назад для жителей Калмыкии дикторы были ближе, чем актеры и певцы. До них можно было дотянуться рукой, они рассказывали о событиях именно тебе, здороваясь и прощаясь, передавая погоду, читая новости, беседуя с гостями в студии. Сегодня Антонина Лакаева – волнуется, как и тогда, на первом в ее жизни кастинге.В родной студии, признается ветеран телерадиокомпании, многое изменилось. Вместо старой массивной аппаратуры - компьютерная техника. «В то время, говорит Лакаева, были только прямые эфиры, видеозаписи еще не осуществлялись. Вся работа в кадре – на дикторах. Из их уст звучала грамотная, литературная речь.Обозреватель отдела социально-экономической жизни газеты «Хальмг Унн» Маргарита Арзаева в эти дни готовит к выпуску статью о первом дикторе и своей коллеге Антонине Лакаевой, которая в этом году отмечает двойной юбилей: и 50-летие калмыцкого телевидения и 100-летие национальной газеты. С 1997 года Лакаева работала заведующей отделом культуры в этом издании. За заслуги в области печати и многолетнюю плодотворную работу ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Калмыкии».Сегодня за плечами Антонины Лакаевой работа в министерстве образования инспектором по калмыцкому языку, педагогическая деятельность. Но главной и любимой профессией Лакаевой была и остается – диктор телевидения. Ведь, что может быть лучше, чем осуществление детской мечты.



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