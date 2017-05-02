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Вчера, 12:02

В поселке Цаган-Аман освящён поклонный крест


В поселке Цаган-Аман освящён поклонный крестВ поселке Цаган-Аман освящён поклонный крест. Богослужение началось с молебна в молитвенном доме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Его совершили архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан и епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний. После - участники мероприятия прошли к Поклонному кресту, установленному на берегу Волги. Архиепископ Юстиниан прочитал молитву на освящение и окропил крест святой водой. Затем была совершена краткая панихида по всем убиенным воинам, в память которых и воздвигнут Святой крест. Правящий архиерей выразил благодарность епископу Антонию и делегации Ахтубинской епархии за участие и помощь в проведение торжественного освящения.



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