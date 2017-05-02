В Элисте прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа

«Стоп ВИЧ». Под таким названием на Арбате сегодня провели акцию, приуроченную ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа. За 30 лет в Калмыкии было выявлено 358 ВИЧ-инфицированных. В прошлом году в республике зарегистрировано 25 новых случаев заражения. В 2017-м три человека узнали о своем диагнозе. Участники сегодняшнего мероприятия информировали общество о механизмах передачи болезни, методах защиты от инфекции и своевременном диагностировании недуга. Желающим раздавали брошюры, значки, символические красные ленты. «Стоп ВИЧ». Под таким названием на Арбате сегодня провели акцию, приуроченную ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа. За 30 лет в Калмыкии было выявлено 358 ВИЧ-инфицированных. В прошлом году в республике зарегистрировано 25 новых случаев заражения. В 2017-м три человека узнали о своем диагнозе. Участники сегодняшнего мероприятия информировали общество о механизмах передачи болезни, методах защиты от инфекции и своевременном диагностировании недуга. Желающим раздавали брошюры, значки, символические красные ленты.



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