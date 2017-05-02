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Вчера, 12:13

Федерация айкидо Калмыкии провела благотворительную акцию


Федерация айкидо Калмыкии провела благотворительную акциюПротянуть руку помощи. Федерация айкидо Калмыкии провела благотворительную акцию, чтобы поддержать подопечных республиканского комплексного центра социального обслуживания населения. К ним присоединились 15 спортивных федераций, в том числе из регионов ЮФО, Московской области и Санкт-Петербурга.

У Кермен Санджиевой четверо детей. Самому младшему – всего четыре. Такая поддержка, говорит она, хорошее подспорье для большой семьи. Среди вещей не только летняя одежда, но зимняя, причем на выбор.

Гуманитарная помощь для многодетных, малообеспеченных, а также для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, поступила от федерации айкидо республики. В рамках фестиваля боевых искусств, который проходил в Элисте, была организована благотворительная акция. Собрали детскую одежду, игрушки и школьные принадлежности.

Сейчас в комплексном центре социального обслуживания населения состоят 250 семей, которым оказывается не только гуманитарная помощь, но и финансовая. Поддерживают их не только предприниматели, но и неравнодушные к чужой проблеме жители республики. Также здесь организовываются тренинги, конкурсы и другие мероприятия, в основном, психологической направленности для детей и их родителей.

Федерация готова и впредь проводить благотворительные акции для подопечных социального центра. В первую очередь, могут помочь детям, желающим заниматься айкидо.



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