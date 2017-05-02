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Вчера, 12:11

В Элисте открылся развивающий центр для детей-аутистов


В Элисте открылся развивающий центр для детей-аутистовУ детей с расстройствами аутистического спектра появилась возможность социализироваться, не выезжая за пределы республики. В Элисте открылся детский развивающий центр «Тенгрин эдстя». Здесь с аутистами работают прошедшие специализированное обучение педагоги.
С их помощью у особенных детей развивают самостоятельность, постепенно интегрируя их в жизнь общества.

Психолог, логопед-дефектолог, арт-терапевт и (АВА) эй би эй-терапевт. Все педагоги, работающие в центре, прошли специализированное обучение в Москве на базе центра помощи детям-аутистам «Наш солнечный мир». Занятия, которые проводятся в центре «Тенгрин эдстя» индивидуальные, с их помощью у особенных детей развивается самостоятельность, постепенно происходит социализация. Для этого применяются различные методики коррекции поведения.

Сейчас в республике проживает около 80 детей с расстройствами аутистического спектра, из них с подтвержденным диагнозом на учете у психиатра стоят только 12. Джиргал Мухараева признается, что открытие развивающего центра для детей, отмеченных небом, это ее давняя мечта. Ее сыну 8 лет, 6 из них они вынуждены ездить по стране в поисках специалистов. Теперь все современные методики адаптации аутистов к внешнему миру доступны в родном городе.

В открытии центра принял участие председатель правительства республики Игорь Зотов, министр образования и науки Николай Манцаев, министр социального развития, труда и занятости населения Марина Ользятиева. Именно благодаря поддержке правительства стало возможным осуществить этот уникальный для Калмыкии проект. Данил Утнасунов рассказывает, что к открытию развивающего центра для детей с расстройствами аутистического спектра они шли несколько лет.

Аутизм- это не болезнь. Это нарушение коммуникативного поведения, эмоционального контакта с окружающим миром. Помочь ребенку с аутизмом может лишь ранняя диагностика и многолетнее квалифицированное педагогическое сопровождение. Теперь оно доступно и в Элисте.



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