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Клубу «Десантник» присвоено имя Санала Санчирова





В Элисте состоялось мероприятие, посвященное вручению знамени и присвоению имени гвардии майора Санала Санчирова военно-патриотическому клубу «Десантник». На мемориале Вечный огонь собрались будущие защитники отечества, их старшие товарищи и наставники. Военный путь Санала Санчирова останется в их памяти навечно. Погибший вдали от Родины, на защите мирного населения Сирии, он стал символом мужества и героизма.

Жизнь продолжается. Но боль утраты не затихает, слишком свежи воспоминания. Мама Санала Санчирова, погибшего в Сирийской арабской республике, не сдерживает слезы. Об участие сына в боях за освобождение Пальмиры от террористов, о последних днях жизни на войне, о совершенном им подвиге – Зинаида Шаргаевна узнала лишь после того, как получила похоронку. Печальное известие пришло 13 декабря 2016 года. «Когда увидели военных на пороге дома, рассказывает отец, первая мысль - сын приехал на побывку». В телефонном разговоре Санал обещал родителям, что в преддверии Нового будет в родном Яшкуле, и отпуск проведет вместе с ними.



То, что Саналу был положен отпуск – это правда. А вот о службе в Сирии, где он находился в течение почти трех месяцев, родным не сказал ни слова. Звонил родителям с разных мобильных телефонов и просил их, прежде всего, заботиться о здоровье. О себе сообщал, что у него все хорошо, что он на учениях – на полигоне.



Не говорить родителям о его пребывании в Сирии, просил он и сослуживцев. Слова командира - закон. В горячую точку за пределы страны гвардии майора Санала Санчиров направили из Камышина, там, где дислоцируется 56 гвардейская бригада, в которой Санчиров командовал десантно – штурмовым батальоном.



По словам Владимира Пономарева, Санал Очиров был его лучшим другом. Вместе они шли по жизни, постигая теорию и практику военного искусства. За их плечами были годы учебы в военном училище в Рязани, академии в Москве, и настоящая боевая служба в элитных десантных войсках: в Пскове, Ставропольском крае и в ряде горячих точек.



Наш земляк, офицер российской армии Санал САнчиров погиб в бою, как настоящий воин. Он был среди тех, кто стоял на защите Родины на дальних подступах. Скажет Алексей Орлов, открывая митинг, посвященный присвоению военно-патриотическому клубу «Десантник» имени гвардии майора Санала Санчирова.



Воистину, жизнь продолжается. У Санала Санчирова – два сына, продолжатели рода. Оба - Алтман и Тамерлан хотят быть сильными и мужественными, преданными своей Отчизне, как папа. Шагнувшего в бессмертье имя славного нашего земляка гвардии майора Санала Санчирова останется в памяти народной навечно.



На мемориале Вечный огонь собрались будущие защитники отечества, их старшие товарищи и наставники. Военный путь Санала Санчирова останется в их памяти навечно. Погибший вдали от Родины, на защите мирного населения Сирии, он стал символом мужества и героизма.

Жизнь продолжается. Но боль утраты не затихает, слишком свежи воспоминания. Мама Санала Санчирова, погибшего в Сирийской арабской республике, не сдерживает слезы. Об участие сына в боях за освобождение Пальмиры от террористов, о последних днях жизни на войне, о совершенном им подвиге – Зинаида Шаргаевна узнала лишь после того, как получила похоронку. Печальное известие пришло 13 декабря 2016 года. «Когда увидели военных на пороге дома, рассказывает отец, первая мысль - сын приехал на побывку». В телефонном разговоре Санал обещал родителям, что в преддверии Нового будет в родном Яшкуле, и отпуск проведет вместе с ними.



То, что Саналу был положен отпуск – это правда. А вот о службе в Сирии, где он находился в течение почти трех месяцев, родным не сказал ни слова. Звонил родителям с разных мобильных телефонов и просил их, прежде всего, заботиться о здоровье. О себе сообщал, что у него все хорошо, что он на учениях – на полигоне.



Не говорить родителям о его пребывании в Сирии, просил он и сослуживцев. Слова командира - закон. В горячую точку за пределы страны гвардии майора Санала Санчиров направили из Камышина, там, где дислоцируется 56 гвардейская бригада, в которой Санчиров командовал десантно – штурмовым батальоном.



По словам Владимира Пономарева, Санал Очиров был его лучшим другом. Вместе они шли по жизни, постигая теорию и практику военного искусства. За их плечами были годы учебы в военном училище в Рязани, академии в Москве, и настоящая боевая служба в элитных десантных войсках: в Пскове, Ставропольском крае и в ряде горячих точек.



Наш земляк, офицер российской армии Санал САнчиров погиб в бою, как настоящий воин. Он был среди тех, кто стоял на защите Родины на дальних подступах. Скажет Алексей Орлов, открывая митинг, посвященный присвоению военно-патриотическому клубу «Десантник» имени гвардии майора Санала Санчирова.



Воистину, жизнь продолжается. У Санала Санчирова – два сына, продолжатели рода. Оба - Алтман и Тамерлан хотят быть сильными и мужественными, преданными своей Отчизне, как папа. Шагнувшего в бессмертье имя славного нашего земляка гвардии майора Санала Санчирова останется в памяти народной навечно. В Элисте состоялось мероприятие, посвященное вручению знамени и присвоению имени гвардии майора Санала Санчирова военно-патриотическому клубу «Десантник». На мемориале Вечный огонь собрались будущие защитники отечества, их старшие товарищи и наставники. Военный путь Санала Санчирова останется в их памяти навечно. Погибший вдали от Родины, на защите мирного населения Сирии, он стал символом мужества и героизма.Жизнь продолжается. Но боль утраты не затихает, слишком свежи воспоминания. Мама Санала Санчирова, погибшего в Сирийской арабской республике, не сдерживает слезы. Об участие сына в боях за освобождение Пальмиры от террористов, о последних днях жизни на войне, о совершенном им подвиге – Зинаида Шаргаевна узнала лишь после того, как получила похоронку. Печальное известие пришло 13 декабря 2016 года. «Когда увидели военных на пороге дома, рассказывает отец, первая мысль - сын приехал на побывку». В телефонном разговоре Санал обещал родителям, что в преддверии Нового будет в родном Яшкуле, и отпуск проведет вместе с ними.То, что Саналу был положен отпуск – это правда. А вот о службе в Сирии, где он находился в течение почти трех месяцев, родным не сказал ни слова. Звонил родителям с разных мобильных телефонов и просил их, прежде всего, заботиться о здоровье. О себе сообщал, что у него все хорошо, что он на учениях – на полигоне.Не говорить родителям о его пребывании в Сирии, просил он и сослуживцев. Слова командира - закон. В горячую точку за пределы страны гвардии майора Санала Санчиров направили из Камышина, там, где дислоцируется 56 гвардейская бригада, в которой Санчиров командовал десантно – штурмовым батальоном.По словам Владимира Пономарева, Санал Очиров был его лучшим другом. Вместе они шли по жизни, постигая теорию и практику военного искусства. За их плечами были годы учебы в военном училище в Рязани, академии в Москве, и настоящая боевая служба в элитных десантных войсках: в Пскове, Ставропольском крае и в ряде горячих точек.Наш земляк, офицер российской армии Санал САнчиров погиб в бою, как настоящий воин. Он был среди тех, кто стоял на защите Родины на дальних подступах. Скажет Алексей Орлов, открывая митинг, посвященный присвоению военно-патриотическому клубу «Десантник» имени гвардии майора Санала Санчирова.Воистину, жизнь продолжается. У Санала Санчирова – два сына, продолжатели рода. Оба - Алтман и Тамерлан хотят быть сильными и мужественными, преданными своей Отчизне, как папа. Шагнувшего в бессмертье имя славного нашего земляка гвардии майора Санала Санчирова останется в памяти народной навечно.На мемориале Вечный огонь собрались будущие защитники отечества, их старшие товарищи и наставники. Военный путь Санала Санчирова останется в их памяти навечно. Погибший вдали от Родины, на защите мирного населения Сирии, он стал символом мужества и героизма.Жизнь продолжается. Но боль утраты не затихает, слишком свежи воспоминания. Мама Санала Санчирова, погибшего в Сирийской арабской республике, не сдерживает слезы. Об участие сына в боях за освобождение Пальмиры от террористов, о последних днях жизни на войне, о совершенном им подвиге – Зинаида Шаргаевна узнала лишь после того, как получила похоронку. Печальное известие пришло 13 декабря 2016 года. «Когда увидели военных на пороге дома, рассказывает отец, первая мысль - сын приехал на побывку». В телефонном разговоре Санал обещал родителям, что в преддверии Нового будет в родном Яшкуле, и отпуск проведет вместе с ними.То, что Саналу был положен отпуск – это правда. А вот о службе в Сирии, где он находился в течение почти трех месяцев, родным не сказал ни слова. Звонил родителям с разных мобильных телефонов и просил их, прежде всего, заботиться о здоровье. О себе сообщал, что у него все хорошо, что он на учениях – на полигоне.Не говорить родителям о его пребывании в Сирии, просил он и сослуживцев. Слова командира - закон. В горячую точку за пределы страны гвардии майора Санала Санчиров направили из Камышина, там, где дислоцируется 56 гвардейская бригада, в которой Санчиров командовал десантно – штурмовым батальоном.По словам Владимира Пономарева, Санал Очиров был его лучшим другом. Вместе они шли по жизни, постигая теорию и практику военного искусства. За их плечами были годы учебы в военном училище в Рязани, академии в Москве, и настоящая боевая служба в элитных десантных войсках: в Пскове, Ставропольском крае и в ряде горячих точек.Наш земляк, офицер российской армии Санал САнчиров погиб в бою, как настоящий воин. Он был среди тех, кто стоял на защите Родины на дальних подступах. Скажет Алексей Орлов, открывая митинг, посвященный присвоению военно-патриотическому клубу «Десантник» имени гвардии майора Санала Санчирова.Воистину, жизнь продолжается. У Санала Санчирова – два сына, продолжатели рода. Оба - Алтман и Тамерлан хотят быть сильными и мужественными, преданными своей Отчизне, как папа. Шагнувшего в бессмертье имя славного нашего земляка гвардии майора Санала Санчирова останется в памяти народной навечно.



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