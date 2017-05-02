В Калмыкии зафиксирован первый случай заражения конго-крымской лихорадкой

В Республике зарегистрирован первый случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой в этом году. Сейчас житель Элисты, работавший в Приютненском районе, находится на лечении в инфекционной больнице, состояние его стабильно тяжелое. Всего же с начала года количество укусов клещами, переносчиками этой опасной болезни, зарегистрировано более 120 человек.



55-летний элистинец работал в крестьянско-фермерском хозяйстве поселка Лола Приютненского района. Врачи говорят, что мужчина ухаживал за животными, и укус клещом получил еще в начале мая, но обратился за помощью к медикам только спустя две с половиной недели. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое.



Конго-крымская геморрагическая лихорадка – это острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, и вызываемое вирусом. Характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Диагноз КГЛ с начала нашествия клещей на степной регион в 2000-м году был поставлен у 338 пациентов, из них 9 человек скончались. Всего с начала эпидсезона в республике зарегистрировано 125 укусов опасными насекомыми, среди пострадавших 61 ребенок. Большинство случаев приходится на Элисту. Специалисты управления Роспотребнадзора призывают жителей Калмыкии быть внимательнее при контакте с животными и во время выездов на природу.



В свою очередь, эпидемиологи предупреждают, если все-таки клещ укусил, то нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить инфицирование. Ведь так называемый сезон активизации кровососущих насекомых только начался.



Вместе с тем в эти дни в Элисте проводятся профилактические мероприятия, в первую очередь, производится обработка территорий дошкольных учреждений, а также парков и аллей, детских оздоровительных лагерей, в районах меры безопасности применяют и на животноводческих хозяйствах. В Республике зарегистрирован первый случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой в этом году. Сейчас житель Элисты, работавший в Приютненском районе, находится на лечении в инфекционной больнице, состояние его стабильно тяжелое. Всего же с начала года количество укусов клещами, переносчиками этой опасной болезни, зарегистрировано более 120 человек.55-летний элистинец работал в крестьянско-фермерском хозяйстве поселка Лола Приютненского района. Врачи говорят, что мужчина ухаживал за животными, и укус клещом получил еще в начале мая, но обратился за помощью к медикам только спустя две с половиной недели. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое.Конго-крымская геморрагическая лихорадка – это острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, и вызываемое вирусом. Характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Диагноз КГЛ с начала нашествия клещей на степной регион в 2000-м году был поставлен у 338 пациентов, из них 9 человек скончались. Всего с начала эпидсезона в республике зарегистрировано 125 укусов опасными насекомыми, среди пострадавших 61 ребенок. Большинство случаев приходится на Элисту. Специалисты управления Роспотребнадзора призывают жителей Калмыкии быть внимательнее при контакте с животными и во время выездов на природу.В свою очередь, эпидемиологи предупреждают, если все-таки клещ укусил, то нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить инфицирование. Ведь так называемый сезон активизации кровососущих насекомых только начался.Вместе с тем в эти дни в Элисте проводятся профилактические мероприятия, в первую очередь, производится обработка территорий дошкольных учреждений, а также парков и аллей, детских оздоровительных лагерей, в районах меры безопасности применяют и на животноводческих хозяйствах.



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