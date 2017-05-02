Алексей Орлов встретился с победителями международных соревнований по робототехнике

Глава региона Алексей Орлов сегодня встретился с победителями международных соревнований по робототехнике, который проходил в американском городе Сент-ЛУис. Из 60 команд в номинации «джуниор» воспитанники детского клуба «Маленькие Эйнштейны» завоевали золото. Они поделились своими впечатлениями с главой Калмыкии. Была проделана большая работа. Это наш первый опыт на международном уровне, а главное успешный, отметила основатель и руководитель клуба Ольга Бадма-Халгаева. Кстати, она была признана победителем всероссийского конкурса стипендий и грандов имени Льва ВыгОтского. Приз в 100 тысяч рублей направят на улучшение материально-технической базы детского клуба. В планах осуществить три проекта - «история для малышей», «изучение калмыцкого языка» и «программирование». Но для этого, как отметила Ольга Бадма-Халгаева, у них нет свободных классов. Глава региона Алексей Орлов сегодня встретился с победителями международных соревнований по робототехнике, который проходил в американском городе Сент-ЛУис. Из 60 команд в номинации «джуниор» воспитанники детского клуба «Маленькие Эйнштейны» завоевали золото. Они поделились своими впечатлениями с главой Калмыкии. Была проделана большая работа. Это наш первый опыт на международном уровне, а главное успешный, отметила основатель и руководитель клуба Ольга Бадма-Халгаева. Кстати, она была признана победителем всероссийского конкурса стипендий и грандов имени Льва ВыгОтского. Приз в 100 тысяч рублей направят на улучшение материально-технической базы детского клуба. В планах осуществить три проекта - «история для малышей», «изучение калмыцкого языка» и «программирование». Но для этого, как отметила Ольга Бадма-Халгаева, у них нет свободных классов.



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