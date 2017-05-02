В Элисте открылся детский развивающий центр «Тенгрин эдстя»

У детей с расстройствами аутистического спектра появилась возможность социализироваться, не выезжая за пределы республики. В Элисте сегодня открылся детский развивающий центр «Тенгрин эдстя». Здесь с аутистами работают прошедшие специализированное обучение педагоги: психолог, логопед-дефектолог, арт-терапевт, ЭйБиЭй-терапевт. Занятия индивидуальные, с их помощью у особенных детей развивают самостоятельность, постепенно интегрируя их в жизнь общества. На сегодня в республике около 80 человек страдают расстройствами аутистического спектра, из них официально на учете у психиатра стоят только 12. У детей с расстройствами аутистического спектра появилась возможность социализироваться, не выезжая за пределы республики. В Элисте сегодня открылся детский развивающий центр «Тенгрин эдстя». Здесь с аутистами работают прошедшие специализированное обучение педагоги: психолог, логопед-дефектолог, арт-терапевт, ЭйБиЭй-терапевт. Занятия индивидуальные, с их помощью у особенных детей развивают самостоятельность, постепенно интегрируя их в жизнь общества. На сегодня в республике около 80 человек страдают расстройствами аутистического спектра, из них официально на учете у психиатра стоят только 12.



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