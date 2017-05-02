Факультет по изучению чешского языка откроется на базе КалмГУ. Эту информацию сегодня на брифинге озвучила профессор Тамара Есенова. Также на вопросы журналистов ответил директор института восточноевропейских исследований Карлова университета города Прага Марэк Прихода. В эти дни он читает лекции студентам. Они посвящены чешско-российским отношениям в период 18-го – 19-го веков. Кроме того, в рамках договора о сотрудничества между двумя ВУЗами проходят практические семинары. В этом году студенты КалмГУ отправятся в Прагу на стажировку. Как было отмечено, среди тех, кто сидит за партами древних университетских корпусОв, представители более пятидесяти стран. Так что выпускниками этого престижного европейского ВУЗа могут стать и ребята из степной республики. Факультет по изучению чешского языка откроется на базе КалмГУ. Эту информацию сегодня на брифинге озвучила профессор Тамара Есенова. Также на вопросы журналистов ответил директор института восточноевропейских исследований Карлова университета города Прага Марэк Прихода. В эти дни он читает лекции студентам. Они посвящены чешско-российским отношениям в период 18-го – 19-го веков. Кроме того, в рамках договора о сотрудничества между двумя ВУЗами проходят практические семинары. В этом году студенты КалмГУ отправятся в Прагу на стажировку. Как было отмечено, среди тех, кто сидит за партами древних университетских корпусОв, представители более пятидесяти стран. Так что выпускниками этого престижного европейского ВУЗа могут стать и ребята из степной республики.



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