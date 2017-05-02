Знаменитые итальянские сыры будут производиться и в Калмыкии. Сегодня Алексей Орлов встретился с бизнесменами из Венето, которые рассказали о своей поездке в Городовиковск, где планирует строительство цеха. Как было заявлено, к реализации инвестпроекта приступят после того, как совместное предприятие «Агро-Венеция» получит в Элисте свидетельство о регистрации. Напомним, что это ответный визит зарубежных гостей, некоторое время назад в Италии побывали министр экономики и торговли Зоя Санджиева и предприниматель Юрий Мегмеров, принимавшие участие в переговорах о сотрудничестве, которые, похоже, увенчались успехом.

А чуть позже, итальянские бизнесмены были приглашены на заседание Совета по улучшению инвестиционного климата при главе республики. На нем были обсуждены целевые модели, направленные на упрощение процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. Знаменитые итальянские сыры будут производиться и в Калмыкии. Сегодня Алексей Орлов встретился с бизнесменами из Венето, которые рассказали о своей поездке в Городовиковск, где планирует строительство цеха. Как было заявлено, к реализации инвестпроекта приступят после того, как совместное предприятие «Агро-Венеция» получит в Элисте свидетельство о регистрации. Напомним, что это ответный визит зарубежных гостей, некоторое время назад в Италии побывали министр экономики и торговли Зоя Санджиева и предприниматель Юрий Мегмеров, принимавшие участие в переговорах о сотрудничестве, которые, похоже, увенчались успехом.А чуть позже, итальянские бизнесмены были приглашены на заседание Совета по улучшению инвестиционного климата при главе республики. На нем были обсуждены целевые модели, направленные на упрощение процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.



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