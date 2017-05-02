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Сегодня, 11:54

Сегодня в России День пионерии


Сегодня в России День пионерииСегодня в России День пионерии. Он отмечается уже 95 раз. Традиционно к этой дате в регионах организованы мероприятия, в которых участвуют не только ветераны и нынешние члены пионерского движения, но и некоторые детские организации и компании, занятые в сфере организации досуга учащихся. В Калмыкии основные торжества проводятся в Троицкой средней школе имени Жукова Целинного района. Это единственное в степной республике образовательное учреждение, сохранившее детскую организацию, преданную идеалам коммунизма. Помимо возложения цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, организуются тематические встречи и внеклассные уроки.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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