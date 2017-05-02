Юные калмыцкие исследователи стали лауреатами Всероссийского краеведческого конкурса

В Элисте танцевальным флешмобом встретили лауреатов Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». Он проходил в Москве с 10 по 14 мая. В нем приняли участие старшеклассники из 17 регионов. Свои проекты представили 14 школьников из Калмыкии. Джиргал Бадмаева, Владимир Синдеев, Герман Надбитов и Дмитрий Романов не только стали победителями в своих номинациях, но и покорил жюри творческими номерами. Разнообразие и глубина многих работ вызывает гордость за юное поколение калмыцких исследователей. В Элисте танцевальным флешмобом встретили лауреатов Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». Он проходил в Москве с 10 по 14 мая. В нем приняли участие старшеклассники из 17 регионов. Свои проекты представили 14 школьников из Калмыкии. Джиргал Бадмаева, Владимир Синдеев, Герман Надбитов и Дмитрий Романов не только стали победителями в своих номинациях, но и покорил жюри творческими номерами. Разнообразие и глубина многих работ вызывает гордость за юное поколение калмыцких исследователей.



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