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Вчера, 12:02

В Элисте состоялся конкурс на знания ПДД среди школьников


В Элисте состоялся конкурс на знания ПДД среди школьниковНа базе Республиканского центра детского творчества состоялся конкурс на знания правил безопасности движения «Дорожная азбука». В нем приняли участие юные инспекторы от 8 до 10 лет. Соревнование проводится с целью предотвращения травматизма при ДТП и выявления развития творческих и физических способностей школьников.

Учащийся 4 класса Бата Балданов впервые участвует в конкурсе республиканского уровня. Из пяти этапов соревнований самым сложным для него оказалось фигурное вождение велосипеда.

Всего в конкурсе приняли участие более 80-ти школьников младших классов из Элисты и районов. Юным инспекторам нужно было показать не только знания правил дорожного движения, но и практические навыки вождения. Трасса для большинства детей оказалась труднопроходимой.

С начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Калмыкии было травмировано 16 детей. По словам сотрудников полиции именно такие профилактические мероприятия позволяют школьникам лучше усвоить правила поведения на дороге.

В Калмыкии первые отряды юных инспекторов появились 44 года назад. Но тогда, как и сейчас, активное участие в воспитании юного гражданина принимает школа. С ранних лет необходимо неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Школьники, получившие максимальное число очков, планируют принять участие в следующем конкурсе «Безопасное колесо». Он
призван продемонстрировать, насколько усвоены знания, полученные от родителей и учителей. А те, кто уже одержал победу в республиканском туре, готовятся показать знания на всероссийском этапе. Конкурс пройдет 31 июня в городе Ульяновск.



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