В Элисте состоялся конкурс на знания ПДД среди школьников

На базе Республиканского центра детского творчества состоялся конкурс на знания правил безопасности движения «Дорожная азбука». В нем приняли участие юные инспекторы от 8 до 10 лет. Соревнование проводится с целью предотвращения травматизма при ДТП и выявления развития творческих и физических способностей школьников.



Учащийся 4 класса Бата Балданов впервые участвует в конкурсе республиканского уровня. Из пяти этапов соревнований самым сложным для него оказалось фигурное вождение велосипеда.



Всего в конкурсе приняли участие более 80-ти школьников младших классов из Элисты и районов. Юным инспекторам нужно было показать не только знания правил дорожного движения, но и практические навыки вождения. Трасса для большинства детей оказалась труднопроходимой.



С начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Калмыкии было травмировано 16 детей. По словам сотрудников полиции именно такие профилактические мероприятия позволяют школьникам лучше усвоить правила поведения на дороге.



В Калмыкии первые отряды юных инспекторов появились 44 года назад. Но тогда, как и сейчас, активное участие в воспитании юного гражданина принимает школа. С ранних лет необходимо неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.



Школьники, получившие максимальное число очков, планируют принять участие в следующем конкурсе «Безопасное колесо». Он

призван продемонстрировать, насколько усвоены знания, полученные от родителей и учителей. А те, кто уже одержал победу в республиканском туре, готовятся показать знания на всероссийском этапе. Конкурс пройдет 31 июня в городе Ульяновск. На базе Республиканского центра детского творчества состоялся конкурс на знания правил безопасности движения «Дорожная азбука». В нем приняли участие юные инспекторы от 8 до 10 лет. Соревнование проводится с целью предотвращения травматизма при ДТП и выявления развития творческих и физических способностей школьников.Учащийся 4 класса Бата Балданов впервые участвует в конкурсе республиканского уровня. Из пяти этапов соревнований самым сложным для него оказалось фигурное вождение велосипеда.Всего в конкурсе приняли участие более 80-ти школьников младших классов из Элисты и районов. Юным инспекторам нужно было показать не только знания правил дорожного движения, но и практические навыки вождения. Трасса для большинства детей оказалась труднопроходимой.С начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Калмыкии было травмировано 16 детей. По словам сотрудников полиции именно такие профилактические мероприятия позволяют школьникам лучше усвоить правила поведения на дороге.В Калмыкии первые отряды юных инспекторов появились 44 года назад. Но тогда, как и сейчас, активное участие в воспитании юного гражданина принимает школа. С ранних лет необходимо неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.Школьники, получившие максимальное число очков, планируют принять участие в следующем конкурсе «Безопасное колесо». Онпризван продемонстрировать, насколько усвоены знания, полученные от родителей и учителей. А те, кто уже одержал победу в республиканском туре, готовятся показать знания на всероссийском этапе. Конкурс пройдет 31 июня в городе Ульяновск.



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