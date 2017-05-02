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Вчера, 11:59

В Астрахани начала работу 18-я Российская выставка племенных овец и коз


В Астрахани начала работу 18-я Российская выставка племенных овец и козВ Астрахани начала работу 18-я Российская выставка племенных овец и коз. 15 регионов страны, в том числе Калмыкия, привезли животных ведущих племенных хозяйств. Степной регион представляют 10 ферм, занимающихся разведением грозненских, ставропольских, кавказских и советских пород овец тонкорунного направления. Помимо мериносов селекционеры выставили каракульскую калмыцкую курдючную породу. В секции национальное подворье честь степной республики защищает Черноземельский район. В пятидневной программе - семинары и конференции, в рамках которых участники смогут обменяться опытом. Животных оценивает экспертная комиссия. В ее составе – члены Национального союза овцеводов, ученые. Мы следим за ходом выставки в Астрахани. Подробности – в ближайшее время.



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